7旬長者護牙30年 至今全口完好無脫落

年逾七旬沈霞筠堅持30年保護牙齒健康，至今牙齒還是完好，無一顆鬆動或脫落。（受訪者提供）

年逾七旬華人 長者沈霞筠（June Shen）注重牙齒保健近30年，天天如此，至今她的全部牙齒都是她自己的，完好無缺，也沒有一顆鬆動或脫落。她說，為養成保護牙齒健康習慣，她犧牲很多。而她的美白健康牙齒也令很多同齡人羨慕，不僅說她省下很多看牙醫的錢，更誇讚她有著美麗的笑容。

沈霞筠移民 美國近30年，來美之前在中國從事過醫療護理工作。她說，進入2025年，她就71歲了，但所有牙齒都是自己的，由於近30年如一日注意牙齒健康，從未因患牙病看過醫生。當很多認識她的同齡人知道這件事後，都非常驚訝，也很羨慕她有一口美白健康牙齒。她說，自己有著健康牙齒，也喜歡微笑，見到她的友人都說她微笑很美麗。

她說，她每一年都會保持洗兩次牙，這是最基本的，所以就不會去做深度洗牙了。她平時也會經常用牙線清潔牙齒，從來不用牙籤，認為牙籤會導致牙間縫隙加大，引起牙齒鬆動。吃東西或就餐後，都會馬上漱口，所以她退休 前上班時，都會隨身帶著牙具，方便清潔牙齒，再使用牙線清潔。她也不嗑瓜子，很少吃餅乾等零食。認為嗑瓜子也會傷害牙齒。平時是絕對不喝碳酸飲料或者果汁，認為對牙齒健康不利。即使她曾經在餐館兼職時，老闆讓員工可以隨意喝碳酸飲料，她也從不碰那些飲品。她偶爾喝茶，也會喝咖啡，但不會太熱。由於擔心喝咖啡讓牙齒顏色變深，她寧可用吸管喝咖啡。

沈霞筠表示，平時她也注意鍛鍊身體，由於年齡大了，她會吃防止骨質疏鬆的保健品，還有幫助心血管健康的魚油。她認為，牙齒健康關鍵是平時要養成保護牙齒的良好習慣，遺傳不是主要因素。她還說，每個人要想身體健康，牙齒就要保養好。她希望就是在同齡人群中，她的牙齒及身體其它方面還能保持比較健康狀態，就很滿足了。