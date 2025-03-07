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死於太自由？華女留學生慘劇背後的心靈困境

記者劉子為/綜合報導
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Emily曾經的室友夏夏在社媒發文，回憶她印象中的Emily，此文目前已刪除。（截圖自Telegram）
Emily曾經的室友夏夏在社媒發文，回憶她印象中的Emily，此文目前已刪除。（截圖自Telegram）

在同學的記憶裡，Emily（莊孟寒）愛笑，愛跳舞，愛鮮明的色彩，愛說「It's Amazing」（太棒了），嚮往自由，不介意他人目光。然而她的生命永遠停止在23歲— 2月4日晚，她被發現死於南加聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的公寓內，身上多處傷痕。嫌疑人是一名亞裔男，已於近日被捕，警方尚未公開更多細節。

Emily的不幸令人痛心，而她大膽「暴露」的社媒照片和複雜情感關係，卻引起輿論的巨浪，一些人指責她因過於自由而迷失自我，一些人則看到她生命的鮮活以及深處的孤獨。這不僅是一宗暴力案件，還投射出許多在美留學生精神世界的縮影— 在異鄉動盪的社會環境和文化衝突中，如何能建構健康的自我並破茧而出。

●在文化夾縫間長大

案發後Emily曾經的室友夏夏在社媒發文，她筆下的Emily善良、熱情，對「自由」執著。夏夏提到，Emily曾拒絕提供父母訊息作為緊急聯繫人，因為「不想生活被控制」；Emily表示在高中時期遭受壓迫，「希望能在自由的世界做一些無拘無束的事」；Emily對身處的感情，持模稜兩可態度，因為「不在乎」。在夏夏看來，Emily可能是在尋找「我正活著」的感受。

華埠服務中心的心理諮詢師張一指出，18至25歲是個體發展中的關鍵時期，青少年正在探索和建構自我認同，包括他們的身分、價值觀、情感關係等。許多青少年也會進入「過渡」狀態，既沒有完全脫離兒童時期的依賴，也尚未完全成為經濟上獨立且自我負責的成年人。這種「過渡期」可能使一些人陷入困惑，並導致在情感和生活中做出冒險嘗試。

對在海外留學的青少年來說，這一過程更加複雜。張一說，「許多中國留學生處在雙重文化夾縫中。從集體主義的文化背景來到個人主義的西方社會，這種文化衝突可能讓他們在學術、情感、社交等各方面感到迷茫，還會加劇他們對身分認同的困惑。」儘管無法得知Emily的實際感受，從出國前的「乖乖女」形象到出國後的無拘無束，或許是她在文化碰撞中找尋自我的過程。

●原生家庭關係疏離

「當留學生離開家庭並進入陌生國度時，與家庭的關係會經歷重新定義，」張一說，在美國從高中讀到大學的小潔，曾見證一些物質條件很好的留學生，對家庭關係卻較淡漠— 許多人父母離異、生意繁忙，沒什麼時間關心孩子。小潔就讀的是一所天主教高中，亞裔面孔極少，她記憶中學校對待國際生的態度，充滿無知與冷漠。

賀女士曾在美國西岸的高中擔任輔導員多年，她接觸過的許多高中生普遍面臨與父母關係疏離的困境。她說，「這些學生在內心深處渴望與父母建立親密的情感聯繫，但由於地理距離和情感代溝，他們往往感到難以溝通，甚至對建立親密關係產生抗拒。」

在Emily出事後，有同校中國學生表示，不敢把此事告訴父母，因為害怕父母覺得美國危險而督促其回國。根據張一的分享，家庭結構、父母的教育方式以及他們對孩子的期望，都會在無形中塑造孩子的情感世界，也可能會給孩子帶來壓力，甚至無形中變成情感控制。「許多留學生在離開家鄉後，會經歷情感上的空白期。他們不再能依賴父母的庇護，也未能建立起新的情感支持系統。」

●身處孤島 也要尋找希望

除了與家人的遠隔重洋，留學生還易陷入孤立無援的境地。當賀女士還在一所管理嚴格的宗教高中從業時，曾遇見一位來自中國的未成年女生A，因與成年男子發生戀愛關係，涉及法定強姦罪（statutory rape），因此引起學校重視。賀女士回憶，事發後A對她的寄宿家庭、學校以及父母都是抗拒態度，「她給人一種不信任全世界的感覺。」

賀女士隨後了解到，A與父母本身聯繫就不多，加之母親較嚴厲，讓A更不願溝通。此外，學校也是規矩大於人情，無法給到A有力支持，最終因怕惹官司而開除A。賀女士說，「確實，在這種情形下，她能信任誰呢？」據悉，在A被開除後，父母的解決方案是又找了家留學中介，給了一筆錢，彷彿就此撫平一切傷害。

張一和賀女士都表示，留學生面臨的心理健康問題，不僅來自學業壓力、語言障礙和社交隔閡，更多的是家庭背景、文化衝突以及孤獨感帶來的困擾。一些人將Emily的不幸潦草歸結為「過度自由」，卻忽視她可能承受的壓力、孤獨與文化衝突。

Emily的生命永遠停止在23歲，案件嫌疑人是一名亞裔男性，已於近日被逮捕。（洛...
Emily的生命永遠停止在23歲，案件嫌疑人是一名亞裔男性，已於近日被逮捕。（洛杉磯縣警局提供）
留學生在雙重文化夾縫中，如何找到屬於自己的身分，是必須經歷的過程。（Pixaba...
留學生在雙重文化夾縫中，如何找到屬於自己的身分，是必須經歷的過程。（Pixabay）
在加州藝術學院的一個角落，大家用不同方式緬懷Emily的離去。（記者劉子為/攝影...
在加州藝術學院的一個角落，大家用不同方式緬懷Emily的離去。（記者劉子為/攝影）

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