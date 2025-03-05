墨西等前3大貿易夥伴被加關稅 加州物價恐漲

墨西哥是加州2024年第三大進口貿易夥伴，進口總值達643億美元。（美聯社）

經濟學家表示，川普對加州 三大貿易夥伴加徵關稅 後，加州居民的民生用品和其他商品價格都將變得更昂貴。

加墨都喊出報復性措施

美聯社報導，川普政府4日起對墨西哥 和加拿大進口產品的關稅調高至25%，對中國進口產品的關稅調高一倍至20%。作為回應，中國表示將對美國多種農產品徵收高達15%的額外關稅，包括雞肉、小麥和玉米，加拿大和墨西哥也誓言對美國進行報復性措施。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，如果美國新關稅21日後仍然有效，他將以其人之道還治其人之身，對價值超過1000億美元的美國進口商品加徵關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，墨西哥將於9日在墨西哥城宣布因應川普政府關稅的細節，不排除實施報復性措施。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）表示，作為世界第五大經濟體，加州嚴重依賴南部鄰國墨西哥提供的各種民生用品。

墨是加州第三進口夥伴

根據國際貿易管理局（International Trade Administration）公布的最新數據，墨西哥是加州2024年第三大進口貿易夥伴，進口總值達643億美元，前十大進口商品是：汽車、影音設備、水果和堅果、汽車零件、醫療儀器和用品、電腦設備、導航、醫療和控制儀器、蔬果、退貨商品和電子儀器和零件。

數據顯示，加州2024年出口到墨西哥的商品總值為335億美元，在美國各州中排名第二，前十大商品包括汽車零件、電腦設備、半導體和其他電子零件、電子設備和零件、其他一般性機械、導航、醫療和控制儀器、塑膠製品、其他金屬製品、服飾和通訊器材。

經濟學家表示，對來自墨西哥、加拿大和中國的進口商品大幅加徵關稅，可能迅速增加美國消費者和企業的成本。儘管川普聲稱關稅由其他國家支付，但美國消費者必須支付更高的價格是難以避免的。

進口商通常轉嫁消費者

聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly in San Luis Obispo）國際貿易經濟學家寇爾（Matthew Cole）指出，關稅是由進口商品的美國企業支付給財政部，這些進口商通常會將成本轉嫁給消費者。寇爾說：「任何被徵收關稅的商品價格都會上漲。」

寇爾警告，如果川普堅持其關稅計畫，加州產業的出口銷售額可能下降，並導致引發報復性措施和全面貿易戰。

根據美國商務部的數據，加州2023年從世界各地進口了價值近4495億美元的商品，主要來自中國、墨西哥、台灣、越南和日本。金融專家稱，如果川普堅持提高對中國、墨西哥和加拿大的關稅，加州居民將看到各種民生用品價格上漲。