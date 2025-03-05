墨西等前3大貿易夥伴被加關稅 加州物價恐漲
經濟學家表示，川普對加州三大貿易夥伴加徵關稅後，加州居民的民生用品和其他商品價格都將變得更昂貴。
加墨都喊出報復性措施
美聯社報導，川普政府4日起對墨西哥和加拿大進口產品的關稅調高至25%，對中國進口產品的關稅調高一倍至20%。作為回應，中國表示將對美國多種農產品徵收高達15%的額外關稅，包括雞肉、小麥和玉米，加拿大和墨西哥也誓言對美國進行報復性措施。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，如果美國新關稅21日後仍然有效，他將以其人之道還治其人之身，對價值超過1000億美元的美國進口商品加徵關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，墨西哥將於9日在墨西哥城宣布因應川普政府關稅的細節，不排除實施報復性措施。
沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）表示，作為世界第五大經濟體，加州嚴重依賴南部鄰國墨西哥提供的各種民生用品。
墨是加州第三進口夥伴
根據國際貿易管理局（International Trade Administration）公布的最新數據，墨西哥是加州2024年第三大進口貿易夥伴，進口總值達643億美元，前十大進口商品是：汽車、影音設備、水果和堅果、汽車零件、醫療儀器和用品、電腦設備、導航、醫療和控制儀器、蔬果、退貨商品和電子儀器和零件。
數據顯示，加州2024年出口到墨西哥的商品總值為335億美元，在美國各州中排名第二，前十大商品包括汽車零件、電腦設備、半導體和其他電子零件、電子設備和零件、其他一般性機械、導航、醫療和控制儀器、塑膠製品、其他金屬製品、服飾和通訊器材。
經濟學家表示，對來自墨西哥、加拿大和中國的進口商品大幅加徵關稅，可能迅速增加美國消費者和企業的成本。儘管川普聲稱關稅由其他國家支付，但美國消費者必須支付更高的價格是難以避免的。
進口商通常轉嫁消費者
聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly in San Luis Obispo）國際貿易經濟學家寇爾（Matthew Cole）指出，關稅是由進口商品的美國企業支付給財政部，這些進口商通常會將成本轉嫁給消費者。寇爾說：「任何被徵收關稅的商品價格都會上漲。」
寇爾警告，如果川普堅持其關稅計畫，加州產業的出口銷售額可能下降，並導致引發報復性措施和全面貿易戰。
根據美國商務部的數據，加州2023年從世界各地進口了價值近4495億美元的商品，主要來自中國、墨西哥、台灣、越南和日本。金融專家稱，如果川普堅持提高對中國、墨西哥和加拿大的關稅，加州居民將看到各種民生用品價格上漲。
加州州長紐森（Gavin Newsom）去年12月在社群媒體發文說：「川普計畫徵收的關稅將對加州乃至全國的工薪家庭產生極為不利的影響。毫無疑問，這項稅徵收的對象其實是美國消費者。」
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