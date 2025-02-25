羅蘭岡互助巡邏社區 有效嚇阻犯罪

居民表示，警民聯防維護治安對歹徒有震懾作用。（圖／Kim提供）

多年前自發開始在社區巡邏的居民尤琴（Kim）是「羅蘭岡 互助巡邏社區」的發起人，現在這個鄰里守望巡邏組織已經有十多位居民加入。不久前，他們邀請負責區域安全的洛縣警局核桃鑽石吧 分局兩名警官一起交流，通報近來社區發生的「闖空門」案件，並分享如何嚇阻歹徒，以及強化警民聯防，讓鄰里守望巡邏在社區維安方面發揮更大效力。

尤琴表示，雖然每名志願者都盡心負責，但還是不足以覆蓋整個社區。而且現在竊盜作案手段老道，還有利用科技干擾家庭監控設施，居民防不勝防。歹徒作案後，可沿著多條街路逃跑，給追蹤造成困擾。比如1名成員在晚上9時巡邏時，看到有可疑人進入居民後院，當歹徒準備離開時，巡邏人員立即駕車跟蹤，但在跟蹤到克萊蒙市附近時，歹徒就消失了。

尤琴說，2月11日午後4時30分左右，她在社區巡邏時見兩名非裔 男子很可疑，就跟在兩人後面，但兩人走得很快無法跟上。30分鐘後相隔幾條街的居民家發生竊案。警方接到報警後，歹徒已經跑掉。當她看到監控視頻截圖時，確認竊盜就是那兩名非裔男子。尤琴說，希望居民多出來走一走，互相交流，如果有歹徒看到也不敢輕易作案。

尤琴說，她多年前開始在社區志願巡邏，目前有十餘名華人在她影響下加入「羅蘭岡互助巡邏社區」，成員中還有夫妻檔。她還建立互助群組，有百餘華洋居民加入。她鼓勵新近加入居民，每名志願者帶出其他五家居民加入，這樣就可以進一步擴大鄰里守望範圍，讓更多居民監控社區的可疑人士。

尤琴還表示，有一次她在巡邏時看到有可疑人在一棟住宅附近逗留觀望，形跡非常可疑。於是她調動群組裡資源，說明情況讓那棟住宅左鄰右舍都打開車庫門，室內的居民出來察看，就看到那名可疑人趕緊溜走了。尤琴認為，鄰里守望相助維護社區治安是有一定效果的，只是要鼓勵更多居民加入。