羅蘭岡互助巡邏社區 有效嚇阻犯罪
多年前自發開始在社區巡邏的居民尤琴（Kim）是「羅蘭岡互助巡邏社區」的發起人，現在這個鄰里守望巡邏組織已經有十多位居民加入。不久前，他們邀請負責區域安全的洛縣警局核桃鑽石吧分局兩名警官一起交流，通報近來社區發生的「闖空門」案件，並分享如何嚇阻歹徒，以及強化警民聯防，讓鄰里守望巡邏在社區維安方面發揮更大效力。
尤琴表示，雖然每名志願者都盡心負責，但還是不足以覆蓋整個社區。而且現在竊盜作案手段老道，還有利用科技干擾家庭監控設施，居民防不勝防。歹徒作案後，可沿著多條街路逃跑，給追蹤造成困擾。比如1名成員在晚上9時巡邏時，看到有可疑人進入居民後院，當歹徒準備離開時，巡邏人員立即駕車跟蹤，但在跟蹤到克萊蒙市附近時，歹徒就消失了。
尤琴說，2月11日午後4時30分左右，她在社區巡邏時見兩名非裔男子很可疑，就跟在兩人後面，但兩人走得很快無法跟上。30分鐘後相隔幾條街的居民家發生竊案。警方接到報警後，歹徒已經跑掉。當她看到監控視頻截圖時，確認竊盜就是那兩名非裔男子。尤琴說，希望居民多出來走一走，互相交流，如果有歹徒看到也不敢輕易作案。
尤琴說，她多年前開始在社區志願巡邏，目前有十餘名華人在她影響下加入「羅蘭岡互助巡邏社區」，成員中還有夫妻檔。她還建立互助群組，有百餘華洋居民加入。她鼓勵新近加入居民，每名志願者帶出其他五家居民加入，這樣就可以進一步擴大鄰里守望範圍，讓更多居民監控社區的可疑人士。
尤琴還表示，有一次她在巡邏時看到有可疑人在一棟住宅附近逗留觀望，形跡非常可疑。於是她調動群組裡資源，說明情況讓那棟住宅左鄰右舍都打開車庫門，室內的居民出來察看，就看到那名可疑人趕緊溜走了。尤琴認為，鄰里守望相助維護社區治安是有一定效果的，只是要鼓勵更多居民加入。
據了解，雖然有志願者希望加入鄰里守望巡邏社區組織，但也有自身安全的顧慮。尤琴認為，作為鄰里守望相助社區巡邏志願者，一旦發現可疑人或進入居民家行竊歹徒，主要任務是嚇阻犯罪並及時向警方報警，由警方執法人員來壓制拘捕歹徒。而平時巡邏時看到可疑車輛或陌生人，如果詢問一下或拍下可疑車輛車牌號報警，就可能會防止竊案發生。
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