我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

羅蘭岡互助巡邏社區 有效嚇阻犯罪

記者啟鉻／羅蘭岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
居民表示，警民聯防維護治安對歹徒有震懾作用。（圖／Kim提供）
居民表示，警民聯防維護治安對歹徒有震懾作用。（圖／Kim提供）

多年前自發開始在社區巡邏的居民尤琴（Kim）是「羅蘭岡互助巡邏社區」的發起人，現在這個鄰里守望巡邏組織已經有十多位居民加入。不久前，他們邀請負責區域安全的洛縣警局核桃鑽石吧分局兩名警官一起交流，通報近來社區發生的「闖空門」案件，並分享如何嚇阻歹徒，以及強化警民聯防，讓鄰里守望巡邏在社區維安方面發揮更大效力。

尤琴表示，雖然每名志願者都盡心負責，但還是不足以覆蓋整個社區。而且現在竊盜作案手段老道，還有利用科技干擾家庭監控設施，居民防不勝防。歹徒作案後，可沿著多條街路逃跑，給追蹤造成困擾。比如1名成員在晚上9時巡邏時，看到有可疑人進入居民後院，當歹徒準備離開時，巡邏人員立即駕車跟蹤，但在跟蹤到克萊蒙市附近時，歹徒就消失了。

尤琴說，2月11日午後4時30分左右，她在社區巡邏時見兩名非裔男子很可疑，就跟在兩人後面，但兩人走得很快無法跟上。30分鐘後相隔幾條街的居民家發生竊案。警方接到報警後，歹徒已經跑掉。當她看到監控視頻截圖時，確認竊盜就是那兩名非裔男子。尤琴說，希望居民多出來走一走，互相交流，如果有歹徒看到也不敢輕易作案。

尤琴說，她多年前開始在社區志願巡邏，目前有十餘名華人在她影響下加入「羅蘭岡互助巡邏社區」，成員中還有夫妻檔。她還建立互助群組，有百餘華洋居民加入。她鼓勵新近加入居民，每名志願者帶出其他五家居民加入，這樣就可以進一步擴大鄰里守望範圍，讓更多居民監控社區的可疑人士。

尤琴還表示，有一次她在巡邏時看到有可疑人在一棟住宅附近逗留觀望，形跡非常可疑。於是她調動群組裡資源，說明情況讓那棟住宅左鄰右舍都打開車庫門，室內的居民出來察看，就看到那名可疑人趕緊溜走了。尤琴認為，鄰里守望相助維護社區治安是有一定效果的，只是要鼓勵更多居民加入。

據了解，雖然有志願者希望加入鄰里守望巡邏社區組織，但也有自身安全的顧慮。尤琴認為，作為鄰里守望相助社區巡邏志願者，一旦發現可疑人或進入居民家行竊歹徒，主要任務是嚇阻犯罪並及時向警方報警，由警方執法人員來壓制拘捕歹徒。而平時巡邏時看到可疑車輛或陌生人，如果詢問一下或拍下可疑車輛車牌號報警，就可能會防止竊案發生。

居民自發組織羅蘭岡互助巡邏社區，部分成員在巡邏。（記者啟鉻／攝影）
居民自發組織羅蘭岡互助巡邏社區，部分成員在巡邏。（記者啟鉻／攝影）

非裔 羅蘭岡 鑽石吧

上一則

千禧世代遷居 最不愛河濱縣赫汝帕谷

下一則

太極門學會新春茶敘 百餘人為世界祈福

延伸閱讀

華人區搶劫頻發 歹徒持槍入室 華男受嚴重驚嚇

華人區搶劫頻發 歹徒持槍入室 華男受嚴重驚嚇
羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量

羅蘭岡、哈岡華人志工 助洛縣清點遊民數量
好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）
鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險

鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險
羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者

羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者
羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者

羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標