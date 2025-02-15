因應高關稅 中國食品美國生產加速進程

致力亞洲食品在美國推廣的業者王剛，今年目標是推進中國食品美國製造進程，為關稅做準備，同時讓美國民眾吃到更多本地產中國風味食品。（記者張宏／攝影）

應對川普關稅 和民眾偏愛新鮮食品的需求，中國食品業者陸續進入美國建廠，生產蘑菇、醬油和豆腐等日用食品。13日在聖蓋博舉辦的第七屆中國新潮食品展銷會新聞會透露，今年目標是推進中國食品美國製造進程，為關稅做準備，同時讓美國民眾吃到更多本地產中國風味食品。

活動現場展示飲料、糖果、蘑菇、餅乾等各類食品，吸引超市零售和食品批發業者數百人參與。華源食品（OCM）董事長王剛表示，他們一直在為關稅做準備，應對策略主要是推進中國食品美國製造。去年底OCM與新加坡豐科合資的蘑菇工廠在德州開始建設，今年陸續有飲料、豆腐和掛麵等工廠陸續開工。這不僅順應川普吸引美國製造業回流的政策，同時全球食品業潮流是縮短保質期，在本地建廠有利於產品保鮮。國際貿易長遠來講，未來小眾差異化的食品才會從進口，多數大眾產品都是本地生產。日本和韓國在過去20年已走完整個過程，如辛拉麵和韓國豆腐水餃都做到本地化，中國和東南亞食品業則剛起步。

活動現場吸引超市零售和食品批發業者數百人參與。（記者張宏／攝影）

王剛表示，天然健康有機依然是今年潮流，他們代理產品項目已超過2000個，同時陸續有新品加入，如中國流行的山楂飲料和電解質飲料等。自2015年成立以來，他們致力於將亞洲新潮優質食品飲料品牌 引入美國。經過近十年發展，已成為中國食品品牌拓展北美市場的行業領軍者，助力多個中國品牌進入好市多 超市。

OCM芝加哥銷售主管Hans戚表示，他們做的多數是不可替代產品，如冰紅茶、元氣森林飲料等，關稅價格對於這類產品影響比較小，對於大宗商品如米還有各類調料有影響。目前中國經濟下行，原先在海外沒有事業部的品牌開始重視海外市場，如海天要在美國建廠。進入好市多依然是華人品牌的美國夢，目前金龍魚稻米油、王老吉和元氣森林三個品牌都已進駐全美的好市多，未來會陸續有新品如徐福記也會加入。

蘑菇業者張文宏表示，他們選擇蘑菇是因為功能性食品，美國之前金針菇荒導致價格飆升，未來美國工廠建成，金針菇生產50天就可出品，且每天能產50噸金針菇。同時也會培育其他美國大眾喜歡的蘑菇種類。

對於傳統零售業者，大眾產品更受青睞，一名不具名華人超市 業者表示，以往超市曾嘗試採購年輕人喜歡的高單價網紅食品，但是現在隨著大家消費降級，超市食品主要是面向大眾，價格更為親民的單品。以蘑菇為例，利潤單薄，售價和進價差不多。