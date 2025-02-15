2025加州華人企業雇主年會 剖析最新勞工法和稅務法

華興保險13日結合聯邦小企業管理局、加州勞工廳、加州就業發展廳及加州勞工法律師和稅務專家舉辦2025加州華人企業雇主年會。（記者楊青／攝影）

華興保險 13日結合聯邦小企業管理局（SBA）、加州勞工 廳、加州就業發展廳（EDD）以及加州勞工法律師和稅務專家，舉辦2025加州華人企業雇主年會，講解加州2025最新勞工和稅務法，數百位企業雇主冒雨出席。

華興保險13日結合聯邦小企業管理局、加州勞工廳、加州就業發展廳及加州勞工法律師和稅務專家舉辦2025加州華人企業雇主年會。（記者楊青／攝影）

超過三小時的兩場專題講座，涵蓋加州2024/2025加州最新勞工法和企業稅法的最新規範。其中，加州就業發展廳查稅專員講解企業雇主向雇員支付現金或部分現金面臨的處罰；勞工法律師賴威寧主講最新勞工法；保險專家張國興介紹保險最新服務；聯邦國稅局專員Susanne郭說明2025年聯邦企業稅法的變化及稅務詐騙新手法；會計師James Wang分析不同公司及其相應的商業稅務信用等。

華興保險總裁張國興（左至右）、鑽石吧市長鄧嘉猷、勞工法律師賴威寧參加2025加州華人企業雇主年會。（記者楊青／攝影）

華興保險總裁張國興表示，企業雇主都希望遵紀守法，合法經營，但還是常常莫名其妙惹上法律麻煩，包括不少有多年經驗的老企業，以及很多經驗不足的新創企業，都曾遭受過各種訴訟，不堪其擾。

勞工法主講律師賴威寧表示，很多雇主都是幾十年的企業負責人，但勞工法每年都有改變，以前的法律現在可能已修改，如果繼續老版本法規處理現在的事情，很可能會踩到法律紅線，導致官司和賠償。他表示，雇主的終極目標就是合法雇用員工、合法支付薪水，正確的紀錄以及完整的檔案，都是支持企業避免勞資糾紛的基礎。

賴威寧表示，2025年加州勞工法有不少改變，例如最低工資調升，新年度各個地區及行業的最低工資的要求標準更為複雜；2025年員工汽油補貼已上調為每哩 70美分；雇主詢問工作與用車送貨和駕駛關係不緊密的雇員提供駕駛執照資訊，可能導致被告；如果員工經常出差離開工作單位，其工作時間停留最長的地方，則成為最低工資要求的標準，違者也可能面臨訴訟。此外，老闆雇用員工時，需確認其身分可合法工作，通過I-9表格要求申請人提供或護照或工作許可或駕駛執照或社安號等證明；最新法規對雇主瞭解工作申請人的背景調查和犯罪紀錄，也有更多更嚴格的規定，都需雇主及時瞭解。

他表示，很多新法規是老闆想不到的，但法律並不會因為當事人不知道而不究責。

張國興表示，勞工和雇主相關講座共有四場，繼13日的第一場後，未來一個月還將有三場專題講座，全部免費向公眾開放，未來的主講人還將包括來自聯邦國稅局、加州勞工發展局的專家、洛杉磯縣檢察長、洛杉磯市警察局長等。