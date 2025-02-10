南加大規模掃蕩無證客 傳2月底展開

川普傳將在本月底於洛杉磯地區進行大規模移民執法行動。（取自國土安全部X平台截圖）

Straight Arrow News報導，聯邦移民暨海關執法局（ICE ）探員計畫可能於2月底，在洛杉磯 地區進行「大規模」執法行動。此行動將針對非法居住美國者，及那些已有遣返令在案的人。根據洛杉磯時報，自總統川普 （Donald Trump）上任以來，洛杉磯尚未發生過任何大規模移民執法行動，儘管他曾在競選期間多次批評這座城市。

此次行動得到聯邦調查局（FBI）、聯邦緝毒局（DEA）和菸酒、槍炮暨爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）等聯邦機構支持，但一些地方機構（如河濱縣警局）表示不會參與。與此同時，針對川普大規模遣返政策的抗議活動不斷升溫，示威期間甚至引發暴力事件。

目前ICE尚未對此行動發表任何評論。洛杉磯時報採訪一位匿名人士說，聯調局和緝毒局探員已被「徵召」。另一位消息人士稱，他們已被告知近期在該地區的準備工作，但他們都不確定行動具體時間。其中一位人士還提到，由於預期一些機構可能會有所反對，計畫隨時會有變動。「僅因某些訊息被透露，並不代表這是政府最終計畫，因他們知道部分人士拒絕執法」該消息人士告訴洛杉磯時報。

面對川普驅逐政策，示威者本月2日起舉行大規模抗議，一度封鎖101號高速公路。本月7日舉行的另一次抗議活動中，一名青少年因衝突遭刺傷。

FBI、DEA和ATF等聯邦機構，已在全國範圍內協助ICE進行川普的驅逐計畫，許多地方執法機構也協助ICE這次行動。2月4日，紐約Nassau縣警局宣布直接與ICE合作執法。然部分地方機構表態拒絕參與。河濱縣警局辦公室明確指出「不會逮捕任何與移民相關者」。縣警局局長比安科（Chad Bianco）表示，「讓我說清楚，河濱縣警局辦公室及警員從未、也不會參與任何形式的移民執法，這是聯邦政府的職責。」