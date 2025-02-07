ICE突襲 1台灣通緝犯涉兒童性侵、酒駕被捕

ICE突襲抓捕行動，一名台灣男子在洛杉磯被捕。（摘自洛杉磯緝毒局網頁）

根據FOX電視台報導，移民暨海關執法局（ICE ）打擊非法移民 行動在洛杉磯地區迅速開展。3日，特工逮捕一名來自台灣的華裔男子，台灣警方指控此人是一名兒童性侵犯者，曾因酒後駕駛造成兩人死亡。關於這名嫌犯的具體個人信息、以及是否面臨立即遣返 ，當局尚未公布相關內容。

同一天，執法人員還逮捕另一名非法移民，此人是Venezuelan（委內瑞拉）跨國犯罪組織Tren de Aragua團夥成員，他已被ICE拘留，進入遣返程序。4日，ICE執法處（ERO）表示，執法人員在洛杉磯逮捕一名47歲的非美國公民，他被判酒後駕駛罪；當局指出，這名非法移民此前曾因無證駕駛、躲避警方執法而被捕。

本周早些時候，當局還在拉斯維加斯、雷諾（Reno）地區，逮捕一名有著「三次驅逐出境」記錄的男子，他被判重罪和毆打罪、以及虐待配偶罪，目前已被ICE拘留，等待遣返墨西哥。同樣在雷諾，緝毒局逮捕一名涉嫌多次酒後駕駛的幫派成員，等待遣返墨西哥。此外，緝毒局特工還逮捕一名涉嫌販毒的嫌疑人。

川普第二任就職後，ICE特工開始大規模行動，並瞄準洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大等主要庇護城市，反對總統移民政策的抗議和示威活動隨即在美國各地發生。洛杉磯地區，抗議者聚集在洛市中心、河濱市（Riverside）、聖塔安那（Santa Ana）、聖地牙哥及其他主要城市，表達對保護加州移民安全的支持。洛市中心的抗議活動持續多日，抗議者阻塞繁忙的高速公路和主要交通路段；學生也舉行罷課活動支持移民權利。