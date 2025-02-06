聖派翠克節將至 麥當勞幸運草奶昔回歸
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麥當勞（McDonald's）4日宣布，2025年的酢漿草奶昔季將從2月10日延續到3月23日，除了薄荷風味的酢漿草奶昔重回菜單，1990年代後就很少露面的吉祥物「阿鬼」（Grimace）不但重出江湖，還帶來的愛爾蘭的叔叔「歐鬼」（Uncle O'Grimacey）。
消費部落格「The Krazy Coupon Lady」指出，2025年版的酢漿草奶昔（Shamrock Shake），小杯售價3.69美元至3.79美元，中杯3.89美元至3.99美元，大杯4.29美元至4.39美元。
同時，2月10日至3月23日間每賣出一杯，「麥當勞叔叔之家慈善基金」（Ronald McDonald House Charities）就會獲得0.25美元的捐款。
McDonald's這次也重新召喚隱世已久的Grimace，並帶來「麥當勞樂園」（McDonaldland）的新成員Uncle O'Grimacey。Grimace 1975年成為酢漿草奶昔季的吉祥物，但在1980年代中慢慢退場。
麥當勞宣布，新成員Uncle O'Grimacey不但會展開全美巡迴，將酢漿草的幸福分享給粉絲，他的周邊商品也在2月4日開始預售。酢漿草又稱三葉草，但是偶爾會發現四片葉子的，一般認為「四葉草」能夠帶來幸運，所以又稱「幸運草」。
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