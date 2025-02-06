聖派翠克節將至 麥當勞幸運草奶昔回歸

Grimace（左）與Uncle O'Grimacey（右）。（麥當勞）

麥當勞 （McDonald's ）4日宣布，2025年的酢漿草奶昔季將從2月10日延續到3月23日，除了薄荷風味的酢漿草奶昔重回菜單，1990年代後就很少露面的吉祥物「阿鬼」（Grimace）不但重出江湖，還帶來的愛爾蘭的叔叔「歐鬼」（Uncle O'Grimacey）。

消費部落格「The Krazy Coupon Lady」指出，2025年版的酢漿草奶昔（Shamrock Shake），小杯售價3.69美元至3.79美元，中杯3.89美元至3.99美元，大杯4.29美元至4.39美元。

同時，2月10日至3月23日間每賣出一杯，「麥當勞叔叔之家慈善基金」（Ronald McDonald House Charities）就會獲得0.25美元的捐款。

McDonald's這次也重新召喚隱世已久的Grimace，並帶來「麥當勞樂園」（McDonaldland）的新成員Uncle O'Grimacey。Grimace 1975年成為酢漿草奶昔季的吉祥物，但在1980年代中慢慢退場。