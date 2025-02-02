聖蓋博燈會歡喜迎新春 主燈成打卡點 小提燈搶手

造型獨特的螃蟹花燈成為活動亮點之一，吸引眾多民眾駐足欣賞，不少家庭和孩童興奮地合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博 市元宵燈會2月1日（周六）上午登場，眾多民選官員出席開幕式；燈會人潮湧動，各攤位前大排長龍，現場老老少少都能各得其樂。

記者王若然／拍攝

出席開幕儀式的嘉賓，除了東道主聖蓋博市府五位市議員及洛杉磯 世界日報社長于趾琴，還有國會議員趙美心 、加州眾議員方樹強，相鄰城市市議員，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀等。

眾多民選官員參加了開幕式。（記者王若然／攝影）

趙美心說，「祝大家新年快樂，恭喜發財。」她特別感謝聖蓋博市長吳程遠與台灣合作帶來的花燈，她表示晚上點燈後特別漂亮。趙美心提及了洛杉磯縣近期發生的嚴重野火，稱還需要做很多恢復工作，督促受災戶前往救助中心尋求幫助。趙美心為主辦單位聖蓋博市、洛杉磯世界日報，以及燈會黃金贊助商凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、雅潔垃圾清運公司（Athens Services），白銀贊助商萬豪建築（Wellhome Construction）頒發了表揚狀。

趙美心（中間紅衣）為主辦方及贊助商頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

吳程遠說，代表市府歡迎大家來參加此元宵燈會，祝福大家新年快樂，並感謝台灣交通局觀光署帶來的免費花燈送給民眾。于趾琴說，元宵燈會有多重文化元素，例如賞花燈、提燈籠、象徵團圓的湯圓等。「我們很高興能延續這樣珍貴的傳統與所有朋友們在此相聚。」

其他出席嘉賓還包括加州眾議員方樹強，加州州參議員Sasha Renee Perez辦公室代表，蒙特利公園市市長吳紹榮，市議員黃泰平，阿罕布拉市市長王楠，副市長黃幼平等。

洛杉磯關聖宮龍獅團帶來舞獅表演。（記者王若然／攝影）

開幕式後是醒獅團的精采表演，舞獅預示元宵燈會舉辦成功及蛇年新春好運。

聖蓋博元宵燈會在1日、2日兩天於聖蓋博歷史悠久的Mission District舉辦，現場有各式各樣的商業攤位，民眾可以參加抽獎贏好禮。醫療、牙齒健康攤位的醫生現場解答民眾的提問。美食攤位售賣大江南北道地美食，有台灣珍珠奶茶、石磨煎餅果子、棉花糖、糖畫、韓式烤肉、日本章魚小丸子等。現場還有娛樂嘉年華，有海盜船、旋轉木馬等設施供民眾玩耍。

被糖畫製作吸引的小朋友們。（記者王若然／攝影）