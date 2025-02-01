操控無人機撞壞滅火飛機 洛男認罪賠償

遭無人機撞擊的Super Scooper滅火飛機。(截圖自Fire Watch）

聯邦司法部 1月31日宣布，洛杉磯 縣庫爾富市（Culver City）一名男子認罪，承認魯莽操作無人機 撞擊且損壞了一架正在撲滅寶馬山野火的「超級鏟子」（Super Scooper）滅火飛機，被告同意全額賠償，並且完成150小時社區服務，協助南加州野火救援。

司法部新聞稿指出，56歲的阿克曼（Peter Tripp Akemann）同意對一項不安全操作無人機的指控認罪。聯邦檢察官31日提出刑事指控，罪名屬輕罪，最高可判處一年聯邦監禁。被告在洛杉磯市中心的聯邦地方法院過堂。

根據認罪協議，被告承認魯莽且違法駕駛無人機的行為，對滅火機組人員構成直接威脅。由於無人機撞擊，這架滅火飛機被迫停飛一段時間，無法繼續執行滅火任務。作為認罪協議一部分，被告同意向出租該飛機的加拿大魁北克省政府（government of Quebec）及負責維修的航空公司支付全額賠償費用。

代理聯邦檢察官Joseph T. McNally表示，被告魯莽地將一架飛行器駛入前線救援人員全力保護生命財產的空域。在緊急情況下操作無人機會對救援人員導致極端威脅，影響警消人員執行任務整體能力。政府將追查任何違法駕駛無人機並干擾緊急救援工作的行為。

根據認罪協議，1月9日當野火正在寶馬山花園（Pacific Palisades）一帶肆虐時，阿克曼駕車前往聖塔蒙尼卡（Santa Monica） 的第三步行街（Third Street Promenade）。隨後他發射了一架無人機，朝寶馬山花園火災區域飛行，觀察大火造成的損害。

阿克曼將無人機飛行至少超過1哩半，失去目視控制。不久，他的無人機與一架載有兩名機組人員的Super Scooper相撞，當時飛機正在執行滅火任務。碰撞造成左機翼出現一個大洞及機身多處損傷。