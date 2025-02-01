聖蓋博元宵燈會登場 19歲香港歌手獻唱

聖蓋博市Mission District將舉辦元宵燈會，特邀19歲香港創作歌手阿宣演唱華語流行歌和自創曲。（阿宣提供）

聖蓋博 市（San Gabriel）Mission District今、明兩天（2月1日、2日）舉辦元宵燈會，除展出台灣手工製作花燈，還特別邀請到來自香港 的19歲創作歌手阿宣（Suen）獻唱，她將演唱熱門歌曲「想見你想見你想見你」及自創曲「戀花盛開之過程」、陳奕迅的經典歌曲「歲月如歌」等作品。

阿宣目前在洛杉磯 攻讀音樂創作專業。回顧音樂歷程，她從小學就開始系統性學習古典音樂，最早接觸小提琴。她表示，在中學時期因對流行音樂產生濃厚興趣，開始自學吉他，後來也學會鋼琴。多元的音樂背景，讓她逐漸嘗試創作。她分享說：「高中時，我特別享受音樂創作的過程，並開始嘗試寫自己的歌曲。」

談到這次的演出曲目，阿宣表示：「我的原創歌曲『戀花盛開之過程』象徵戀愛的綻放，希望新的一年裡，大家都能甜甜蜜蜜、幸福快樂。」儘管收到演出邀請僅一周，她仍積極投入練習。雖然這是她在美國的首次公開演出，但她在香港已累積相當豐富的表演經驗。

作為一位能以普通話及粵語創作的音樂人，她期待透過這次元宵燈會的演出，讓更多人認識並支持華語及粵語音樂。有興趣進一步了解阿宣音樂作品的民眾，可以在YouTube上搜尋她的頻道「叉電戲（chardrama）」觀賞更多演出影片。