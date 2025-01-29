聖蓋博燈會周末登場年味濃 「衝浪大螃蟹」花燈從台灣運來展示

聖蓋博市長吳程遠（左一） 偕同世界日報社長于趾琴（右二）和觀光組長林宜錚共同呈現來自台灣的花燈「衝浪大螃蟹」。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）歷史悠久的Mission District將在2月1日、2日（本周六、日）舉辦元宵燈會。屆時不僅有來自台灣的手工打造花燈展示，還有免費湯圓、手提燈籠相送。現場還有豐富的娛樂表演、攤位，滿滿都是「年味」，是全家共度春節的好去處。

影音來源：記者王若然

這場元宵燈會的主辦單位除了聖蓋博市府，還有洛杉磯 世界日報以及台灣交通部觀光 署。主辦單位28日在聖蓋博大劇院前鄭重宣布聖蓋博首屆元宵燈會的登場，特別揭幕了將在燈會上展出的大型花燈之一：衝浪大螃蟹。該花燈高約兩米，顏色鮮豔，造型喜人，台灣工匠打造，從台灣專程運來參加聖蓋博燈會。

主辦方28日記者會，宣布2月1日舉辦元宵燈會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市長吳程遠說，這個花燈不是最大的，其它花燈將在燈會那天與大家見面。今年大約會展出十幾個來自台灣的花燈，現場還點綴了470個紅燈籠，將在夜幕降臨時一起點亮。

元宵燈會當天將送出1000個可愛的生肖燈籠。（記者王若然／攝影）

燈會具體時間是1日上午10時至晚9時及2日上午10時至晚7時。兩天中的傍晚時分，主辦方將在主舞台免費派發由Dancing Spoons餐廳提供的甜元宵。而駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組攤位將為民眾免費贈送1000個不同生肖的手持燈籠。現場還將有數十個攤位，其中美食攤位提供羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖等。在大劇院前方的主舞台有豐富的娛樂節目，包括舞龍舞獅、動感熱舞、功夫表演、跆拳道演出、傳統舞蹈、吉他彈唱等。

世界日報社長于趾琴說，元宵節有用光亮驅散黑暗的好寓意。「我們向大家發出溫暖的邀請，入場和停車均免費，我們很高興能與民眾一起慶祝元宵節。」

聖蓋博市長吳程遠。（記者王若然／攝影）

駐洛觀光組組長林宜錚說，她代表台灣交通部觀光署，很榮幸能與聖蓋博市和洛杉磯世界日報合作舉辦這次的燈會。在活動當天，觀光組攤位上將送出千個可愛的生肖燈籠給民眾。在台灣，元宵節也會舉辦各種各樣的燈會。

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚。（記者王若然／攝影）

當天出席了記者會的還有聖蓋博副市長Denise Menchaca，市議員陳履正（Eric Chan）、丁言愉（Tony Ding）、赫喬治（Jorge Herrera Avila），聖蓋博市政經理Mark Lazzaretto等。

世界日報社長于趾琴。（記者王若然／攝影）

元宵燈會屆時將封街舉行。大劇院旁邊的停車場不開放給公眾。不過Mission District附近有不少免費停車場。根據主辦單位信息，目前確認到時可以免費停車的地方包括：1，San Gabriel Park & Ride（257 South Mission Drive）2，San Gabriel Valley Medical Center（停車場在 Broadway街and Santa Anita街之間）3，聖蓋博高中（停車處在校園北側，請由S. Ramona Street入口進入）。此外，附近街道也可以依法停車。