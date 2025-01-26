我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

禽流感疫情未止 農業部估今年蛋價漲20%

洛杉磯訊
美國農業部預估2025年雞蛋價格再漲20%。（取材自Pexels）
美國農業部預估2025年雞蛋價格再漲20%。（取材自Pexels）

據美國農業部對2025年食品價格的估算，雞蛋將在2025年漲價約20%。

根據ABC7電視台的報導，農業部估算2025年食品價格將普遍上漲2.2%，雞蛋因禽流感爆發導致價格大漲20%，其他漲價較多的食品還包括牛肉、咖啡、橙汁。

在去年的禽流感爆發中，一些州倖免於難，但禽流感今年可能捲土重來。美國農業部指出，去年11月和12月間，禽流感導致1720萬隻生蛋母雞被宰殺，幾乎相當於2024年被宰殺雞的一半。

根據勞工局數據，去年12月Grade-A級別的一打蛋價格平均為4.15美元，高於11月的3.65美元。去年12月的雞蛋價格比前年同期上漲36%。美國雞蛋協會（American Egg Board）主席兼CEO Emily Metz介紹，「不是想要給大家帶來壞消息，但是這種情況已經很久了。」她說，「直到我們看到轉機前，不幸的是雞蛋極度短缺的情況還會繼續。」

Emily Metz介紹，市場目前已連續20個月對雞蛋有創紀錄的高需求。這種需求源於節假日以及飆升的雞蛋價格。

雞蛋短缺和價格上漲，導致一些民眾恐慌性搶購。一些商家對消費者進行了限購。Emily Metz表示，「人們意識到了雞蛋的價值，即使價格上升得不多，雞蛋對於他們的日常生活無可替代。」

根據美國農業部，如果禽流感不消退，雞蛋價格將一直上升。加州、印第安納州、密蘇里州、北卡羅來納州以及俄亥俄州都有大規模禽流感爆發。今年1月，已有830萬隻雞死亡。商家面對雞蛋短缺，上漲了雞蛋價格。在加州，大顆雞蛋12個約8.35美元。

雞蛋 禽流感 農業部

上一則

川普訪洛勘災 未訪伊頓災區惹議

下一則

持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險

延伸閱讀

農業部預估今年雞蛋價漲20%

農業部預估今年雞蛋價漲20%
總預算爭議 王鴻薇：卓榮泰點名部會攻擊藍白

總預算爭議 王鴻薇：卓榮泰點名部會攻擊藍白
禽流感肆虐 喬州、伊州養雞場損失慘重

禽流感肆虐 喬州、伊州養雞場損失慘重
日本禽流感爆發 恐鬧蛋荒

日本禽流感爆發 恐鬧蛋荒
本波禽流感疫情 全美歷來最嚴重

本波禽流感疫情 全美歷來最嚴重
美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模