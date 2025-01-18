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伊頓大火 摧毀艾塔迪那祖孫三代三幢房

編譯陳盈霖／綜合報導
伊頓大火燒毀艾塔迪那地區無數房子，包括與當地淵源可追溯至百年前的斯通家族。（取自FOX）
伊頓大火燒毀艾塔迪那地區無數房子，包括與當地淵源可追溯至百年前的斯通家族。（取自FOX）

巴沙迪那星報報導，伊頓大火（Eaton Fire）摧毀艾塔迪那（Altadena）無數人的家園。其中，斯通（Dani Stone）與丈夫達維拉（Bryan Davila），斯通的父親瑞內（Rene Stone），與斯通祖母蒙塔內茲（Helen Montanez）居住的三棟房子，三代人的家園，均在這場大火中付之一炬。

斯通家族與艾塔迪那社區淵源可追溯至百年前。斯通的曾祖母20世紀初在巴沙迪那地區置產，祖父母在1962年買下North Glenrose路上的房子，蒙塔內茲30多歲離婚後，至今住於這棟兩房小屋。該屋養大瑞內在內的六個兄弟姐妹，成了家族，甚至社區的精神象徵，每逢感恩節，整個區的人都會來。

斯通5歲時，瑞內買下艾塔迪那一座1920年代西班牙風格房屋，該屋距離祖母家很近，整個艾塔迪那，都有斯通成長足跡。來自尼加拉瓜的達維拉，當年父母帶著他的姐姐逃到美國，從打工階層開始打拚，姐姐10歲時他才在美出生。

斯通與達維拉都擁有大學學位，他們於工作中認識彼此。結婚後他們曾短暫搬進瑞內家，直到2022年，在一連串出價失敗後，最終買下艾塔迪那約1300平方呎的房屋，女兒也於2023年出生。

大火讓一切變了樣。山火當天，斯通照常去AXS Experience，一家演唱會票務公司上班，母親負責看顧女兒，下午回家途中，沿途陣陣狂風吹得樹木東倒西歪，她在住家附近超市擁擠的人群中買了些東西。

回到母親家接女兒，斯通返回自己家，傍晚時分接獲附近火災的消息，火勢很快蔓延到他們家附近山區。「我們能從露台看到火焰，」斯通說，她致電給父親，瑞內趕到她家。當晚7時左右電力中斷，斯通收拾衣物，丈夫和父親試圖澆水保護房屋。在此期間，他們能看到火球一點點向他們逼近。當晚10時左右，他們決定撤離。「當我離開前，我和這座房子告別了，」15日她坐在位於哈仙達岡達維拉姐姐家中，眼眶含淚的說。

當天，斯通一家人首先撤離至瑞內家，沒想到火勢很快也逼近，斯通母女躺在父母臥室裡，煙霧開始充滿屋內。「我非緊張的說『我們必須現在就走』」。瑞內隨後去蒙塔內茲的房子查看情況，90歲的她不想離開，直到凌晨3時洛縣警局宣布強制撤離令。

三代家族組成的五輛車車隊，緩緩避開倒下的樹木，在強風中穿過濃煙離開艾塔迪那。隔日清晨，瑞內回到艾塔迪那了解情況，他告訴女婿︰「沒了，孩子」。瑞內的房屋，及家族大家長蒙塔內茲居住60年的家也消失於火海。「我們還不想告訴祖母」，儘管蒙塔內茲一直說想回家。

小斯通14歲的妹妹亞歷山卓（Alexandria Stone）在距離艾塔迪那100哩的聖塔芭芭拉加大，不斷看著艾塔迪那山火的新聞，她也成為一家人主要聯絡站。她想回家，但父母要她留在原地，電視、親友簡訊成了她唯一消息來源。

8日凌晨1時左右，她接獲朋友簡訊說院子著火了，「我替朋友感到心碎，但當時沒想過火會燒到我家。」直到電話中，母親告訴他「我們家也沒了」。「我開始尖叫，」亞歷山卓說。幾天後她回到親人身邊，擁抱了全家人。

「我不知道要怎麼幫助家人，但我知道家人相當堅強，」她說，即使大家擠在一間小屋，只要有一盒披薩，就會感到幸福。對斯通家族而言，他們失去所有在家園內的回憶，但擁有堅強韌性的他們開始思考如何幫助社區重建，「我們不會放棄艾塔迪那」。

山火 洛縣 尼加拉瓜

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