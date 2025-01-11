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山火重創洛杉磯 慈濟美國設關懷中心啟動賑災

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛杉磯地區遭山火重創，慈濟美國立即展開救助災民行動。（圖／慈濟美國提供）
洛杉磯地區遭山火重創，慈濟美國立即展開救助災民行動。（圖／慈濟美國提供）

自本周二1月7日起，聖塔安那強風引發洛杉磯地區多處大型山火，已造成多人喪生、萬餘棟住宅被毀，財產損失嚴重。慈濟美國已迅速啟動救災行動，設立關懷中心，探望災民，捐贈大批環保毛毯和口罩。慈濟美國還將於11日攜手社區團體舉辦記者會，對救助災民行動及未來計畫說明。

慈濟美國在火災發生後，緊急設立了「法親關懷中心」，志工前往多個安置災民收容中心探望，為災區附近斷電家庭送水供餐，還應洛杉磯縣府請求，捐贈大批環保毛毯和N95口罩。慈濟美國急難救助團隊在火災發生後，接到洛縣縣政委員蘇麗絲辦公室緊急通知，了解到由於巴沙迪那市避難中心空間不足，考慮在波莫那市再設立一個新的庇護所，提供災民晚間休息。該團隊緊急向新的收容所場地送去120條環保毛毯和超過2000個N95口罩。

慈濟美國在火災發生後，緊急設立了「法親關懷中心」，志工前往多個安置災民收容中心探...
慈濟美國在火災發生後，緊急設立了「法親關懷中心」，志工前往多個安置災民收容中心探望，為災區附近斷電家庭送水供餐。（圖／慈濟美國提供）

慈濟美國還將於1月11日（周六）上午11時舉辦記者會，慈濟美國攜手羅省中華會館、世界越柬寮團體聯合會、美國南加州海南會館等僑團領袖及代表，一起說明已經開始即正在進行的賑災行動，以及未來將如何關懷災民重建家園計畫，並將為災民捐款。

參加記者會主要人員及單位包括：慈濟美國總會執行長曾慈慧、慈濟美國愛滿地聯絡處負責人陳健、羅省中華會館主席聶澤英、羅省中華會館副主席朱栢田、羅省中華會館監事長張麗卿、羅省中華會館副監事長伍堅偉以及世界越柬寮團體聯合會和美國南加州海南會館的代表等。

慈濟美國希望以此凝聚社區力量來幫助受重創的家庭，一同虔誠祈禱山火早日平息，讓人員與財產損失降到最低。

慈濟美國記者會時間：2025年1月11日11時；地點：慈濟美國愛滿地聯絡處（9620 Flair Dr. El Monte, CA 91731） 。媒體聯絡人Jennifer Chien，電郵[email protected]，電話909-447-7799 ext 6572

慈濟美國希望凝聚社區力量幫助受重創的家庭。（圖／慈濟美國提供）
慈濟美國希望凝聚社區力量幫助受重創的家庭。（圖／慈濟美國提供）

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