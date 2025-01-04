南加內陸各地喜迎春 歌舞、美食、嘉年華將登場

河濱迎春園遊會2024年舉辦盛況。（內陸華美協會提供）

迎接農曆蛇年春節，南加內陸及周邊地區一些單位相繼舉辦迎春節慶活動，尼克森圖書館 舉辦2025春節晚會，河濱市中心舉辦迎春園遊會，波莫那的迎春節慶活動與敬老主題結合，歡喜迎接春節到來。

位於橙縣約巴林達市的尼克森圖書館暨博物館 ，將於2025年1月28日（除夕）晚5時至8時推出2025年春節晚會，這是第四年舉辦迎春晚會，多文化藝術表演引人入勝，各種美食佳餚回味無窮。晚會開場是由美國少林寺文化中心表演少林寺武術，接著是古箏演奏「春江花月夜」「煙花」，還有舞蹈「巾幗山河」。其他節目包括弦樂四重奏、獨舞、電視劇主題曲獨唱、男女對唱、韓國舞蹈、薩克斯風獨奏，最後以京劇「天地人和共吉祥」收尾。華裔主管張簡表示，迎春晚會包含多元文化元素。

2025河濱農曆新年園遊會在1月25日（周六）至26日（周日）上午11時至晚8時舉辦，地點在河濱市中心。由河濱市府、California Culture Festival及內陸華美協會舉辦，設立200多個攤位，包括孩童遊樂區、文化區、美食、商展、餐車，表演大舞台、文化區舞台。內陸華美協會創辦人周克蕙表示，園遊會進入第17個年頭，增加了Beer Garden和表演舞台。

波莫那市在2025年2月8日（周六）上午11時至晚9時，在市中心的Shaun Diamond Plaza 舉辦2025年農曆新年波莫那文化、美食、敬老嘉年華，活動主題是靈蛇獻瑞暨萬歲宴，現場有上百個商品、工藝攤位，匯聚美食，表演節目有音樂舞蹈歌唱、卡拉OK、才藝表演，活動還提供耆老享用傳統中國農村盤菜宴。

特美谷華人 協會在2025年2月8日至9日上午10時至午後4時30分舉辦正月十五鬧元宵活動，地點在Temecula Promenade Fountain。邀請市長及各部門負責人、商會會長參加。節目有舞龍舞獅、漢服表演、旗袍表演，秧歌隊表演及傳統武術，還有猜燈謎、畫糖人、捏麵人及展示煮湯圓、煮餃子等民俗活動。

東谷市、奇諾岡等城市華人團體也舉辦迎春節慶活動，東谷市的元宵節慶祝活動，由市府、東谷華美協會聯合舉辦。奇諾岡舉辦迎春嘉年華活動在市中心步行街舉辦，有歌舞才藝表演及商展、美食攤位。