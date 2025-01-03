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華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

編譯胡立宗╱綜合報導
亞馬遜Prime會員可以每個月9美元或每年99美元的價格，享受One Medical服務。（取自Amazon）
亞馬遜Prime會員可以每個月9美元或每年99美元的價格，享受One Medical服務。（取自Amazon）

住在屋崙（Oakland）的華人董先生（Philip Tong）2023年底出現感冒症狀，接受亞馬遜所屬的One Medical線上看診，隨後病情急速惡化，送院不治。妻子Suzanne Tong對One Medical提告，指責醫生並未重視先生已經喘不過氣且腿部發紫，只要他用「吸劑（inhaler）」就好，才會導致45歲的先生不治。

每日郵報（dailymail）報導，身為家事律師(family lawyer)的董太太，在遞交給阿拉米達高等法院訴狀中指出，亞馬遜One Medical與後來收治先生的Alta Bates Summit醫療中心，都有醫療疏失。先生的突然過世，對她與兩個孩子造成極度精神創傷。兩名女兒同為原告，每日郵報稱，本案是亞馬遜One Medical首度被提告醫療疏失致病患死亡。下次開庭訂於2025年3月。

董太太描述，先生生前罹患糖尿病，是One Medical的會員，2023年12月18日因為嚴重感冒症狀求助One Medical。雖有醫師初步查看，但狀況持續惡化，因此登記當天的線上門診。雖然董先生喘不過氣且腿部發紫，但線上看診中，醫生只簡單讓他使用「吸劑」（simply told to take an inhaler）。線上門診結束約一小時後，董先生感到極度不適，送往Alta Bates Summit醫療中心的急診部。董太太說，「先生在急診的候診室倒下，隨後宣告不治；整個過程非常迅速、沒有預兆，甚至來不及說最後的話。」

董太太認為，如果One Medical或醫院有正確處置，董先生就不會喪命，他們一家人還能快樂生活。董太太說，她不相信一個45歲的（壯年男子），會因感冒而死；這樣的結果，家人難以接受。「在2024年12月28日舉行的葬禮上，所有人都很震驚（we're all in shock），都無法相信會發生這樣的事」。

對董家案例，One Medical發言人告訴每日郵報，有法律規定，他們無法討論、披露病患資訊，因此對該個案無法置評。但是One Medical不認同，與醫師接觸時間長短，或線上還是線下看診，會影響醫療服務質量的說法。「醫療服務質量與病患安全，一直是我們工作的重點，我們會認真對待每一位病患」。

每日郵報指出，亞馬遜、沃爾瑪及好市多，近年都極力發展線上醫療服務，但各有成功與失敗之處。亞馬遜雖然在2018年購入處方藥商PillPack，但之後幾次的併購嘗試都告失敗，直到2022年底開設Amazon Clinic，並在2023年購入One Medical才算站穩腳跟。One Medical原屬總部設在舊金山的「1Life Healthcare Inc」，加入亞馬遜後帶來20地市場與200多間醫療院所。

One Medical有超過80萬名員工，為會員提供24小時的線上看診，與到府服務。亞馬遜Prime會員可以每個月9美元或每年99美元的價格，享受One Medical服務，同時家人也能以每月6美元的價格加入。

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