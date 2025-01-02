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紐奧良恐襲衝擊 洛杉磯各地警方加强節日警戒

洛杉磯訊
持續至3日的玫瑰花車展覽（Floatfest），每年都吸引大量人潮，警方已增派警力維護活動安全。（截自NBC）
持續至3日的玫瑰花車展覽（Floatfest），每年都吸引大量人潮，警方已增派警力維護活動安全。（截自NBC）

路易斯安那州紐奧良市恐襲事件後，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、洛市警局、洛杉磯縣警局、巴沙迪那警局、長堤警局等均發表聲明，表示大洛杉磯地區警方與聯邦執法部門緊密合作，全面提高節日安全警戒，確保新年期間大型活動安全無虞。

洛杉磯市長貝斯表示，洛市警局已與聯邦執法部門協調，增加對大型慶祝活動的安全警戒；包括玫瑰花車遊行、玫瑰碗美式足球賽，及持續至3日的玫瑰花車展覽（Floatfest）等。

巴沙迪那市警局指出，已對持續至3日的玫瑰花車在勝利公園展覽加強警力。玫瑰花車遊行中，遊行沿途每個路口都增設安全堡壘，超過1000名警員在現場執勤。巴沙迪那市府表示，鼓勵民眾與警方合作，如果看到異常，立即報警。

出於安全考量，原本要在元旦舉辦的紐奧爾良砂糖碗（Sugar Bowl）大學美式足球賽推遲一天舉行，但巴沙迪那玫瑰碗1日比賽按原定時間進行。

洛杉磯市剛上任的警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，洛杉磯社區、家庭和民眾，對紐奧良市恐襲事件感到震驚，除代表洛市警局向事件受害者和家屬表示哀悼和慰問，並贊揚當地警方和急救人員的勇敢和果敢。

洛杉磯 足球 玫瑰碗

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