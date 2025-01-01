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華埠國泰公寓無預警停熱水37小時 長者住戶苦不堪言

記者劉子為／洛杉磯報導
公寓定時電源開關，黃威廉指出，開關被人為設定下半夜跳閘不供電。（圖／受訪者提供）
公寓定時電源開關，黃威廉指出，開關被人為設定下半夜跳閘不供電。（圖／受訪者提供）

位於洛杉磯華埠的國泰老人公寓（Cathay Manor）又陷爭議，有住戶指出，從2024年12月27日下午7時至29日上午，公寓熱水供應中斷長達37小時，影響全樓268戶居民，超過300人無法使用熱水，許多老人苦不堪言。

住戶黃威廉（William Wong）向本報反映，他自2014年入住國泰老人公寓，對此次熱水停供深感不滿。他指出，大廈管理團隊在事件發生期間，未提供任何解釋，也未通知住戶停熱水原因及修復時間；辦公室更無人值班，令居民陷入困境。

黃威廉表示，冬季氣溫低，沒有熱水對老人家的日常生活造成極大影響。「國泰公寓住許多老人，這麼冷的天氣洗不了熱水澡，生活品質受到嚴重影響」。儘管熱水在停止供應37小時後已經恢復，他希望有關單位正視此問題，並要求管理團隊追究停熱水原因，避免類似事件再次發生。

此外，黃威廉提到，大廈有長期於夜間關閉熱水供應的情況，據稱是為節省電費。他提供定時電源開關照片，並指出「該開關被人為設定在後半夜跳閘不供電」，他認為這是一種「虐待老人」行為，不僅不人道，還可能違反租賃法規。

在發現停供熱水超過24小時後，黃威廉積極聯繫公寓管理方和僑團負責人，但始終未得到任何回覆和解決方案。直到28日晚，華埠公平發展會（CCED）共同創辦人張景雄（King Cheung）介入。他幫助撥打國泰老人公寓辦公室和緊急電話號碼，但無人接聽。隨後，張景雄向住房與城市發展部（HUD）官員以及房東Capital Realty Group（CRG）的總裁發送電子郵件，指出居民的困境，並要求緊急處理該問題。

張景雄表示，至今未收到房東CRG對停水原因的回覆，國泰老人公寓辦公室也未向居民解釋，只是修復熱水系統。此外，他還指出，公寓存在其他安全隱患。例如，大廈北側的Broadway停車場的車輛出入口大門，自2023年8月或9月起，便一直上鎖。CRG曾承諾保留10個車位供訪客免費停車，但現在停車場已封閉數月。此外，步行進出停車場的大門，也被鐵鍊鎖住。如果發生火災，居民從樓梯下到停車場後將無法離開建築。

張景雄還指出，同樣令人擔憂的是，通往建築南側樓梯的庭院步行門也被鎖住，居民從樓梯下來無法進入庭院，也無法從庭院進入樓梯。張景雄強調，這些設施的封閉，在發生火災時有安全隱患，儘管居民仍可從樓梯直接步行到街道，但安全風險依然存在。張景雄呼籲，國泰老人公寓的管理團隊立即採取行動，解決相關安全隱患，保障居民的基本生活和生命安全。

記者就此事聯繫國泰老人公寓管理團隊，詢問停水原因及是否存在夜間長期關閉熱水供應情況。截至發稿，尚未收到回覆。

國泰公寓的熱水房。（圖／受訪者提供）
國泰公寓的熱水房。（圖／受訪者提供）

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