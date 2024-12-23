移民若陷困境 可求助社區心理諮詢部門

家庭旅館每晚租金15元至18元，但有些華人還是無力支付。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯 縣蒙特利公園市家庭旅館華人 自殺案件，引起輿論對底層移民 群體的關注。不僅剛到美國的走線人舉步維艱，即使已在異國他鄉生活多年的老華人，也有人自殺、或居無定所、或每日領取免費食物度日。

一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館自殺，華裔副市長楊安立（Elizabeth Yang）證實這起悲劇。她指出死者今年67歲，姓名尚未公布，用繩子上吊身亡，原因尚不清楚。但逝者已矣，無人知曉當事人的真實心境，唯一可以確定的是，他生前必定認為前路無望，因此選擇結束生命。

住在事發家庭旅館的一名女房客，受訪時提及自己的類似處境。60多歲的M女士，十多年前只身一人來到美國，一直沒有合法身分，她做過保母、照顧老人等各種雜工，「但我現在年紀大做不動了，身上也沒有錢，住房租金都欠著房東，我沒有收入，到處領取免費食物過日子。」

同住在一幢公寓樓的男性房客自殺後，M女士深有觸動，她說附近有華人無家可歸者，晚上在馬路邊睡覺，不幸就在睡眠中死去，再也回不去故鄉，「很多人老了找不到工作，都沒有錢。」這個家庭旅館每晚租金15元至18元不等，但一些人還是無力支付。

M女士的丈夫、兒子遠在中國，當年離開時兒子20歲，現在已經30多了，因為自己身分被黑，她十幾年沒有回過國。「我家人都不願來美國，一家人如果都在這裡就會好些，我今年準備回去，再也不來了。」

身在美國底層的華人移民群體，如何積極面對現實困境非常重要。洛杉磯執照心理諮詢師聶達（Da Nie），曾在社區心理諮詢部門工作過一段時間，熟悉這個華人群體。她指出每個人都可能會有人生低谷，特別是華人孤身在異國他鄉；如果他們表現出對生活無望，或提到活著沒意思，「在關鍵時刻，有人主動關心詢問拉他們一把，接納他們的無望感，不要評判，而是陪伴他們一起坐在低谷感受，這樣情感上的關懷更有效。」

聶達認為，華人在美國打拚很不容易，新移民有文化適應問題，老移民同樣如此，找不到歸屬感。她鼓勵華人積極加入當地社群組織，建立社會聯繫網，「最難受的時候，想想可以打電話給誰，比如父母、孩子、親人等。」如果出現心理健康問題時，可前往社區心理諮詢部門尋求幫助，洛杉磯地區有很多機構專門為低收入群體服務，並提供多種語言。

副市長楊安立分享自己的家庭故事，父母從台灣移民到美國，她3歲時父親自殺身亡，一直到20多歲才知道這件事。她認為，很多華人碰到問題都不喜歡看心理醫生，因此傷痕愈來愈重，最後導致悲劇發生。楊安立表示，現今社會自殺率很高，她建議華人如果出現憂鬱症狀，就要及時尋求心理醫生的幫助，這在美國很正常。蒙市舞星槍案發生後，楊安立成立非營利組織「美亞心聲」（Asian Minds Matter），專門關注亞裔群體的心理健康問題，為社區提供服務。