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免費表格要價249元？業主誤入非官方網站險中招

記者劉子為／洛杉磯報導
石先生近日在填寫「業主基本信息表」時，差點因誤信非官方網站多花249美元。（受訪者提供）
石先生近日在填寫「業主基本信息表」時，差點因誤信非官方網站多花249美元。（受訪者提供）

對小企業業主而言，要填寫的表格往往很多，且需要親力親為，有時容易陷入陷阱。有華人小企業主，日前就險些誤信非官方網站信息花錢「購買」原本免費的表格。

聯邦財政部根據「企業透明法」（Corporate Transparency Act）要求，規定全美小企業必須在2025年1月1日前主動提交「業主基本信息表」（Beneficial Ownership Information Report），否則企業所有者將面臨每天最高591美元的罰款。南加州華人石先生，近日在填寫這份表格時，差點因誤信非官方網站多花249美元，提醒其他小企業主注意填表過程中需謹慎。

石先生2024年剛開了一個小公司LLC，用來做小生意，近日在研究有哪些表格要填寫時，了解到「業主基本信息表」。為完成該表格，石先生直接在谷歌搜索「Beneficial Ownership Information Report」，第一個結果是一個名為boir.org的網站，頁面看上去相當專業。他誤以為是政府官方網站，便開始填表，但填到第二頁時被要求支付249美元。他覺得費用過高，於是重新查詢，才發現真正的官方網站是fincen.gov，在官網上填表免費，只需輸入基本個人信息即可。他呼籲其他小企業主注意，避免花費不必要費用。

根據調查，這些網站並非詐騙，而是利用信息差提供有償服務。這些網站通常會標明「贊助商廣告」，而官方網站則不會有此類標示。官員提醒，新法實施初期可能伴隨大量詐騙案件，民眾應警惕任何要求提供個人信息的電郵、電話或信件，金融犯罪執法網絡局（FinCEN）絕不會主動發送相關請求。官方網站地址為：boiefiling.fincen.gov。

「企業透明法」提升企業透明度，防止非法資金流動和金融犯罪。「業主基本信息表」要求企業提供實際持有者的詳細信息，包括全名、出生日期、住址以及有效身分證件（如駕照或護照）。若企業2024年1月1日後成立，還需申報創辦公司時提交文件者的信息。企業只需提交一次該表格，但如有信息變更，例如住址遷移或持有者更換，則需及時更新。2024年1月1日前成立的企業，申報截止日期為2025年1月1日。2024年後成立的企業需在成立後的90個工作天內完成申報，而2025年1月1日以後的新公司則有30天時間提交表格。

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