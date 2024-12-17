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洛縣家庭聚會突生意外 家犬攻擊3賓客遭刺死

編譯林思牧／綜合報導
女受害者被狗狗嚴重咬傷，被救護車送往醫院。（取自FOX 11）
女受害者被狗狗嚴重咬傷，被救護車送往醫院。（取自FOX 11）

洛杉磯縣諾瓦克市（Norwalk），15日晚的家庭派對上，發生家犬咬人事件，導致三人受傷。為阻止狗持續咬人，其中一名家庭成員不得不持刀刺狗，最後那隻狗因傷重死亡。

綜合KTLA、NBC等電視台報導，15日（周日）晚7時30分左右，克羅斯代爾大道（Crossdale Avenue）14100號的一處民宅正舉行家庭聚會，家裡的狗突然發起攻擊。洛杉磯縣警局警員接到報案，趕到現場發現有三人在這起事件中受傷。其中包括一對兄妹，他們的鼻子、手與胳膊，都有嚴重咬傷。還有第三人手部受傷，據調查，他曾為阻止狗繼續攻擊，持刀數次捅向肇事的肇事狗。

一名男性的鼻子、手遭嚴重咬傷。（取自FOX 11）
一名男性的鼻子、手遭嚴重咬傷。（取自FOX 11）

調查人員認為，涉案的可能是馬士蒂夫牛頭犬（bullmastiff），這隻大狗先攻擊那對兄妹，第三人為阻止狗繼續施暴，拿刀向那隻狗猛刺。這名設法干預男子的手部傷口，有可能是狗咬，也有是刀刺造成。受傷的三人都被送到醫院診治，沒有生命危險。

肇事狗因傷重當場死亡，屍體被動物管制局（animal control）的人員收走，那棟房屋中沒有其他的狗。據悉事件發生時，屋主的青少年兒子在家，他沒有受傷。

周圍的鄰居對這起突發事件感到害怕，有鄰居表示，這隻狗在社區生活一年，此前從未有任何問題，突然性情大變咬人，讓人害怕。當局應該調查清楚，到底是什麼因素刺激到狗，導致這起悲劇。還有鄰居表示，此前遛狗時見過這隻肇事犬，現在想到有些後怕；因為自己養的是小型犬，倘若這隻肇事狗發狂時，自己的狗在附近，可能會發生可怕的事。

有男受害者的手遭咬傷，他的下方是肇事被刺死的狗。（取自FOX 11）
有男受害者的手遭咬傷，他的下方是肇事被刺死的狗。（取自FOX 11）

洛杉磯

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