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LAX飛芝加哥 誤點後取消 華人小長假旅行變機場一日遊

記者張宏／洛杉磯報導
華人顧彬彬一行在機場等了10多個小時。（圖／顧彬彬提供）
華人顧彬彬一行在機場等了10多個小時。（圖／顧彬彬提供）

假日旅行最掃興的事情發生了，12名華人24日中午興致勃勃去LAX準備飛往芝加哥，開始小長假旅行，結果遭遇飛機延誤，一直等到晚上10點多被告知航班取消。華人顧彬彬表示，在機場等了10多個小時，來回走了一萬步，機場一日遊，芝加哥預訂的高級餐廳和旅店全部取消，損失數千元。

（影音來源：顧彬彬，記者張宏／後製）

顧彬彬表示，他們公司高管和家屬一行12人在24日中午帶著行李抵達洛杉磯國際機場（LAX），準備乘坐原定下午1點28分美國航空（America Airline）航班飛往芝加哥。結果航班一直延誤，且他們從第五航廈轉到第四航廈，並在第四航廈等了很久。假日飛機都是滿載，不少是從芝加哥來洛杉磯玩的，還有老人，客服櫃檯排隊很長。

在下午4點排隊處理改簽的事宜，光是排隊就排了兩個多小時，排到他們，處理方案是該航班並沒有取消，原先航班繼續等待，如果不能飛就該成次日。之後他們繼續在候機室等，屏幕上航班狀態顯示不停的往後延誤。到晚上10點多，他們唯一一次聽到廣播通知告知航班取消，讓人忍不住飆髒話，這一天就這麼浪費掉。

顧彬彬是旅行社業者，對航班情況很熟悉，他說，普通航班晚點很常見，但中午一兩點屬於商務正班，很少會晚點。這說明美國航空在假日的航班排班調度很有問題。最初要乘坐的飛機是從芝加哥飛來洛杉磯的飛機，但這架飛機到達洛杉磯都快三點了。他在系統能看到飛機編號，後面顯示換了飛機，工作人員私下告知，這架飛機有故障一直在維修。到了晚上9點多，又換一架賭城到洛杉磯的飛機，結果飛機也晚點兩個小時，最終導致航班的取消。

顧彬彬查詢發現這個航班上周五也晚點，到這周五不僅晚點還取消，真的令人憤怒又無奈。他們從中午11點多等到晚上10點多通知取消，前後在機場待了10多個小時。他們在機場吃飯花了幾百元，中間美航只給每個乘客12元餐券。

顧彬彬表示，12華人滯留機場一日遊。24日晚上航班取消後，大家商量是否次日再來乘坐同一時間航班，但是考慮繼續排隊和各種不確定性，尤其是行程因為航班取消也減少一天，最後決定取消芝加哥之行。但在芝加哥預訂的兩家高級餐廳已交錢不能退，還有事先買的當地景點門票也作廢，還有酒店預訂的8個套房也浪費一晚的住宿，再加上派人派車接送機場的車費，前後損失超過5000元。

美國航空1585航班24日持續延誤，最後取消。（圖／顧彬彬提供）
美國航空1585航班24日持續延誤，最後取消。（圖／顧彬彬提供）

芝加哥 洛杉磯國際機場 華人

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