手機號被盜帳戶錢易被轉光 這招可預防

養成每天查看帳戶的習慣，如發現異常交易，迅速聯繫銀行。(Usplash.com)

洛杉磯華女 張致君近日遭遇手機帳號被盜，銀行帳戶存款一夜之間險些全被轉走。銀行工作人員提醒，預防此類犯罪，最有效的措施是將暫時不用的錢存入定期存款（CD），並且養成習慣每天登入帳戶，查詢有無異常交易。

因為手機帳號被駭客通過不法手段竊取，導致銀行帳戶被人全盤接管，存款全被轉走，此類案件並非偶發。去年2月，紐約近百名華裔 受害者遭遇相同境況，被不法分子盜走數千元至逾10萬元不等金額，哭訴無門，而且大部分案件都屬於跨國犯罪，警方追討難度很大。

洛杉磯不具名的銀行工作人員表示，他們經常處理類似案件，為預防這類犯罪，銀行人士建議，一定要養成每天一睜眼、就要查看自己銀行帳戶有無異動的習慣，頻繁登陸帳戶查詢明細，「我們每天都會刷手機，閱讀各種各樣的信息，每天查看銀行帳戶信息，並不困難，發現可疑情況及時聯繫銀行，有助於挽回財物損失。」

此外，銀行人士還建議，人們可以將短期內不會使用的錢，存到定期帳戶，「因為嫌犯如果想動定期帳戶裡的錢，就沒有那麼容易，需要本人拿著證件到銀行櫃台，才可以辦理取款、或轉帳手續。」

人們通常會將自己的電話號碼、郵箱綁定在銀行帳戶上，針對這類案件，關鍵就在於手機帳號被盜，從而導致銀行帳號被接管。相關報導指出，這種手法屬於「更換SIM卡」（SIM Swapping）詐騙，嫌犯無需拿到被害人手機，直接通過更換手機中的SIM卡（手機中的小芯片），就可以全盤接管手機帳號和號碼。

當事人張致君表示，自己的手機號碼屬於一家小電話公司運營商，恐怕也是電話號碼容易被盜的原因之一，當事人已經投訴這家電話公司，目前還在處理中。但張致君認為，現在科技太先進，嫌犯通過複製電話卡等方式截取短信、電話，或者盜取個人信息，再到運營商那裡辦理轉網手續，各種犯罪手段防不勝防，因此也不排除大公司電話運營商會面臨同樣的局面。

此外，張致君以自己的親身經歷提醒民眾，一旦發現帳戶出現異常，應該第一時間撥打銀行電話，凍結帳戶，並抓緊時間親自去銀行櫃檯辦理相關手續。她表示，如果工作日遇見這類情況，就相對比較幸運；如果周末、假期發生這樣的事，銀行沒有營業，就會很麻煩，只能依靠銀行24小時客服電話解決問題，「但往往電話耗費時間很長，建議設置一鍵凍結帳戶，可在緊急情況下使用，或許比電話更能短時間內高效解決問題，防止資金損失繼續擴大。」