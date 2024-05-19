加州工作職缺 上月增2.3萬個

洛杉磯日報報導，加州 4月份失業率創11個月以來新低，洛縣 、橙縣、河濱和聖伯納汀諾等南加四縣均為4.3%，而前一個月為4.8%。儘管這個數據是自2023年5月以來新低，但仍高於去年4月的3.9%。2015年至2019年該區失業率平均為4.7%。四個縣失業人口總數為38萬6000人，比前一個月減少5萬700人，但比去年增加3萬6000人。

就業 增加有助降低地區失業率。4月分當地雇主有797萬在崗工作，一個月內增加2萬3000人，12個月內增加7萬4600人。2015-2019年4月，當地平均招募2萬2600人。

去年就業增長率為0.9%，高於前12個月的0.6%，但低於2015年至2019年2.2%的招聘速度。

南加州主要行業工作變動，按一個月增加量前三名，分別為︰健康／社會服務、餐飲業和政府部門，都增加5000人以上。。

製造業與專業商業服務兩個產業，一個月內分別減少1200名和1400名員工，一年內減少9800和1萬9600名員工。

按主要都會區比較，就業市場表現如下：洛縣有458萬名員工，一個月增加1萬8100人，一年內增長3萬2600人。橙縣有170萬名員工，增加2400人，一年內增加2萬1000人。內陸帝國有169萬名員工，增加2500人，一年內增長2萬1000人。