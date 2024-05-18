亞裔醫師遭暴力趕下機 律師：無論對錯 飛安為上 

律師認為，航空公司從大局出發，完全有權利讓乘客下機。 （記者邵敏／攝影）

飛機上發生的糾紛格外引人關注，因為事關眾人安全。曾有一起案件，一名越南 裔醫師乘坐美聯航，卻被航空公司暴力拖拽下機，當事人發起訴訟獲得鉅額賠償。南加律師劉龍珠重提這起案件，認為航空公司從大局出發，完全有權利讓乘客下機。

幾年前發生的這起案件，當事人是一名美籍越南裔醫師，因為飛機客滿，航空公司提出讓乘客下機，但醫生堅持不願離開，導致事情演變到暴力拖拽下機。劉龍珠認為，美聯航當時的做法沒有錯，無論什麼原因，哪怕是一個錯誤的決定，請乘客下機，從法律層面上看，航空公司沒有任何問題。因為飛機需要按時起飛，如果這名乘客不下機，整個航班都會被耽擱，甚至可能會危害到飛行安全，「這起案件的問題在航司使用暴力方式讓乘客下機」。

案件最後以雙方和解達成協議，美聯航支付乘客鉅額賠償金。但劉龍珠表示，航司放棄法律訴訟，主要考慮公司形象，如果堅持將官司打到底，醫師乘客不一定會贏。

案發後，曾有人評論，如果也面臨醫師乘客類似局面，是否可以效仿，狀告航司從而獲得大筆賠償。劉龍珠認為，這樣的想法徹底錯誤，因為大部分情況是，乘客如果不服從航司安排，將被乘務人員強行趕下飛機，之後還會被重罪指控。

通過這起案件，律師強調，在飛機上發生任何糾紛，無論誰對誰錯，都要尊重乘務人員決定，都要忍氣吞聲，可以下機後狀告航空公司，但絕對不能在飛機上鬧事。因為任何糾紛都會對飛行安全造成威脅，乘務人員一定會將危險因素消滅在萌芽狀態。

洛杉磯 一位華女 敘述親身經歷，曾在洛杉磯飛往中國的航班上，遭遇一位醉酒男士騷擾，乘務人員非常重視，將華女座位換到商務艙；飛行過程中，這名男士還威脅乘務人員，最後飛機緊急降落在日本東京，華女目睹男士被當地警方押解下機。劉龍珠表示，類似這樣的乘客，都將被重罪指控。