夏令營鍍金 華人家長搶破頭 為孩子申請學校加分

有家長花費8500歐元帶孩子去維也納參加音樂夏令營，就看中能在金色大廳演奏，為申請上好的私立學校加分。（圖／讀者提供）

華人 家長太拚了，夏令營成為孩子拉開差距的搶跑點！有家長花費8500歐元帶孩子去維也納參加音樂夏令營，就看中在金色大廳演奏為申請上好的私立學校加分。還有家長提前半年部署就為搶人氣夏令營名額。部分注重培養孩子專業性的家長表示，花再多錢和工夫都值得，因為專業夏令營對孩子提升很大，也是拉開差距的最佳活動。

孩子競爭涵蓋多方面，有些華人家長利用暑期夏令營為孩子充電加油。華人媽媽Jessica劉表示，媽媽之間有這樣一句名言，夏令營是看孩子差距的最佳時刻。暑期如何部署夏令營是幫助孩子拉出差距的關鍵，要利用這幾個月開發孩子眼界提升技能，尤其是專業領域夏令營選擇必須花心思。她的孩子學習芭蕾和體操，所以她為孩子報名專業的芭蕾舞和體操夏令營。

她說，便宜的夏令營就是找人看孩子，學的東西少；而上檔次的夏令營不僅提升實力且對升學 特別重要，因為夏令營的課程寫在簡歷上會讓人印象深刻。但好的夏令營名額有限，不僅要提前半年報名還要面試，像她給孩子報名的舞蹈夏令營，去年10月開始報名，且要事先發視頻評估後才能錄取。這夏令營是洛杉磯三周上海兩周，收費2000多元，但不包括路費和食宿。

稀缺性夏令營含金量高，華人媽媽Vicky今年給女兒報名維也納音樂夏令營，為期10天學費在8500歐元左右。她說，女兒學習大提琴和鋼琴，但平時表現平平，比賽成績也不出眾，因此需要包裝和鍍金。這個夏令營最大的亮點是孩子會在金色大廳面向公眾演出兩場，屬於比較稀缺的經歷，寫在簡歷上很打眼。曾經有朋友的孩子參加過這個夏令營，申請到好的私立學校。不過愈來愈多華人家長知道這個途徑，據說現在金色大廳一年一半時間都租給中國辦這類活動，太多人如法炮製就不值錢了，所以要盡快嚐鮮。

華人Judy的兒子暑期參加機器人編程、擊劍和領袖能力三個夏令營，她表示，機器人和擊劍夏令營都是專業性夏令營，而領袖夏令營是學校從兩百多名學生裡選出兩人，不是交了錢就可以參加的，這種即使一周要花費5000多元，也必須去，還讓孩子低調，不要告訴其他同學。

對升學有幫助的夏令營也非常搶手，如在南加 華人區頗有人氣的Poly Technic夏令營，為從幼兒園到12年級學生提供為期3到6周的夏令營，有200多門覆蓋烹飪、寫作、學術教育等課程，學生可根據自己興趣量身訂做課程時間表。雖然夏令營6月才開始，但是其網站顯示現在1至8年級學生兩個時間段的夏令營都已滿員，關閉報名，很多學生都在等候名單上。

華人家長李女士的孩子今年7歲，她表示，Poly可說是南加華人區最好的私立小學，其夏令營在華人社區特別受歡迎。去年孩子學校有同學參加，今年她動手晚，壓根搶不到名額。其價格根據課程多少決定，除了註冊費，通常一個課程收費330元，如報5節課大概是1700多元。通常報名Poly的家長不擔心錢，而是擔心是否搶到名額。