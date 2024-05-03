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加州全保 可能納入無證移民

編譯胡立宗／綜合報導
州議員希望對無證客的醫保可以擴及「加州全保」，讓更多人受惠。（加州全保網頁）
州議員希望對無證客的醫保可以擴及「加州全保」，讓更多人受惠。（加州全保網頁）

醫療補助Medicaid的加州版Medi-Cal今年開始納入無證移民，但是個人年收2萬1000元、三口之家3萬5632元的資格上限，對許多移工來說卻還不夠高。加州眾議員Joaquin Arambula因此提案，擴大加州全保（Covered California）的適用範圍，納入賺得不多，但又高於上限的無證移民。

43歲的Marisol Pantoja Toribio就是個案之一。她在年初發現乳房出現硬塊，想要就醫卻又擔心醫藥費，社工告訴她可以申請加入Medi-Cal，但卻很快就被拒絕，因為時薪16元的她，推定年所得為2萬4000元，高於上限，讓本來樂天的她也開始惶惶終日。

不過，Joaquin Arambula的提案又給了她一線希望，在Assembly Bill 4過關後，她可能有機會加入加州全保，也就是加州版的「平價醫療法」（Affordable Care Act），月費最低10元就能獲得醫保。

但是難關在，雖然眾議會去年7月就已64比9的票數通過修正案，但現在還擱在參議會撥款委員會，因為加州正面臨嚴重赤字，初期經費1500萬元的擴大方案，最終可能成為每年十幾億元的龐大負擔。

Joaquin Arambula與倡議團體California Immigrant Policy Center仍然抱持希望，認為加州終究會保護沒有身分的移民，因為他們補足了加州短缺的勞力。修正案最終如果成案，柏克萊加大預計52萬人可以納入Covered California。

加州 移民 柏克萊加大

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