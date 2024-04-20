我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

繼光香香雞全美1號店 落腳哈仙達崗

記者張庭瑜／洛杉磯報導
繼光香香雞美國首間分店的裝潢設計，充分展現了品牌的特色和用心。店內裝潢以明亮的亮橘色為主調，營造出活潑、愉悅的用餐氣氛。（記者張庭瑜／攝影）
繼光香香雞美國首間分店的裝潢設計，充分展現了品牌的特色和用心。店內裝潢以明亮的亮橘色為主調，營造出活潑、愉悅的用餐氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

台灣知名連鎖餐飲品牌繼光香香雞，歷經近兩年籌備插旗美國南加州，在哈仙達崗（Hacienda Heights）開設第一家海外分店，並確定將在爾灣開設第二家分店。為迎合美國消費者的口味，繼光香香雞特別推出融合台、日等多國特色的炸雞漢堡，並攜手台灣知名手搖飲品牌「TPLUS」，將最道地的台式飲品引進美國。

影音：記者張庭瑜拍攝

繼光香香雞創業超過50年，在全球已部署超過500家分店，遍及馬來西亞、加拿大、菲律賓等地，是熱門商場裡最受歡迎的美食攤位之一。這次進軍美國的計畫，因疫情延宕了三年，直到解封後才重啟。2024年春天，繼光香香雞終於在東洛杉磯的華人聚集區開設了美國首發店。

台灣炸雞連鎖巨頭繼光香香雞歷經兩年籌備，攜手手搖飲品牌TPLUS正式進軍美國，哈...
台灣炸雞連鎖巨頭繼光香香雞歷經兩年籌備，攜手手搖飲品牌TPLUS正式進軍美國，哈仙達崗開設首間海外分店，推出融合台、日、韓、泰等亞洲風味限定炸雞等。（記者張庭瑜／攝影）

美國區總監陳癸玲介紹，繼光香香雞的招牌除了獨特的沾醬，還有與眾不同的粉漿配方，炸出的雞排酥而不膩、鬆脆可口，成為繼光香香雞50年來始終如一的經典風味。除了主打炸物，繼光香香雞也攜手台灣知名手搖飲品牌「TPLUS」，合作推出「香芋波霸鮮奶」等飲品，採用台灣香芋與鮮奶，搭配軟Q有嚼勁的手工波霸，讓美國民眾品嘗炸雞的同時，同時感受台式飲品的獨特魅力。

繼光香香雞的美國一號店設計風格以亮橘色為主，店內裝潢明亮寬敞，占地超過5000平方呎，並設有自助點餐機與開放式廚房。店員具備多語言能力，能用西班牙語、英語和中文服務顧客，並透過開放式廚房觀察製作過程，感受到濃濃的人情味與飲食文化。

繼光香香雞美國區總監陳癸玲指出，為了順利開拓美國市場，繼光香香雞在選址、研發、行...
繼光香香雞美國區總監陳癸玲指出，為了順利開拓美國市場，繼光香香雞在選址、研發、行銷等各方面都投入了大量心力，讓美國民眾感受到台灣美食的獨特魅力。（記者張庭瑜／攝影）

陳癸玲表示，為了深入了解美國市場，繼光香香雞在正式展店前進行了長達數月的觀摩，走訪美國各大城市，研究當地飲食文化和消費習慣，希望能夠開發出符合美國口味的產品。透過實地探訪當地排隊人氣店、體驗美式炸雞的上餐模式、觀察顧客喜好等，繼光香香雞累積了大量寶貴的市場洞見和消費者喜好資訊，為後續展店提供了實戰方向；爾灣已確定為第二家分店的位置。

針對美國市場，繼光香香雞特別研發了一系列創新的炸雞漢堡，這些漢堡都是獨家限定、僅...
針對美國市場，繼光香香雞特別研發了一系列創新的炸雞漢堡，這些漢堡都是獨家限定、僅在美國門市推出的品項。（記者張庭瑜／攝影）

陳癸玲說，「希望能把台灣50年的好味道，原汁原味地呈現在美國」，也是繼光香香雞進軍美國的初心。無論是嚴選當地優質食材，或秉持對美食的那份嚴謹，繼光香香雞希望透過一盒盒現炸鹹酥雞、一個個創意口味的漢堡，讓美國民眾品嘗到最道地的台式風味。

為慶祝美國一號店開幕，繼光香香雞也將在4月27日、28日開幕兩天舉辦盛大活動，前100名顧客可免費任選雞肉三明治、現榨柳橙汁、經典繼光香香雞、珍珠奶茶等四種餐點之一，更有機會將印有繼光香香雞標誌的周邊商品帶回家。

爾灣 加州 疫情

上一則

響尾蛇開始活躍 防咬急救須知

下一則

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

延伸閱讀

台灣繼光香香雞 攜手TPLUS飲品進入南加州

台灣繼光香香雞 攜手TPLUS飲品進入南加州
中情局長：習決心在任內掌控台灣 美國政府認真看待其野心

中情局長：習決心在任內掌控台灣 美國政府認真看待其野心
鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0
高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬

高盛報告：移民擁大學學歷比率較本土美國人高 但年薪不到4萬
美否決巴勒斯坦入聯 中國外交部：歷史會記住

美否決巴勒斯坦入聯 中國外交部：歷史會記住
CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切