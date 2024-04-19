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黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

黃金價格屢創新高 好市多買金條 有利有風險

編譯組／綜合報導
好市多買黃金 划算嗎？（Costco臉書）
好市多買黃金 划算嗎？（Costco臉書）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，好市多（Costco）的購物體驗如今已成為全球現象，消費者能夠在美國和台灣、日本、澳大利亞等地享受到這家批發連鎖店的大宗購物折扣和1.5美元的熱狗，近來還包括可以買到金條。

好市多也不斷改進這種體驗，不僅在Kirkland Signature品牌下生產自己的許多商品，2023年夏天還開始出售金條。隨著黃金價格近日屢創新高，這項新產品更是受到會員歡迎。

好市多進入貴金屬領域帶來了驚人的成果。自從開始銷售金條以來，據稱每個月的銷售額達到了六位數，顯示會員購買金條，就像購買烤雞和大宗衛生紙一樣方便。但這是投資黃金的最佳方式嗎？

對於投資者，現在是擁有黃金的好時機。本月12日時，金價來到每盎司2390美元的歷史新高。到目前為止，表現優於標普500（S&P 500）的漲幅。目前推動金價上漲的主因有兩個。首先是美聯儲（Fed）的利率政策，黃金與利率有著反向關係的歷史，隨著市場預期今年將降息，投資者開始尋找其他資產；第二個是消費者信心疲軟和持續的通貨膨脹，隨著通脹在3月超出預期，促使投資者尋找避險資產，黃金是流動的價值儲存工具，因而受到青睞。

但是，從好市多購買黃金是一個好主意嗎？對於有意長期投資黃金的人來說，這是一個方便的選擇。但是，如果選擇在好市多購買黃金，投資者應意識到其中的利弊。

首先，好市多黃金買家須支付金條的溢價。商店以「差價」形式，以當前市場價格加收2%。這是正常的現象，在線黃金交易商也對非批發交易收取溢價。好市多的溢價屬於行業範圍內。

事實上，由於好市多在貴金屬購買方面提供的獎勵，一些買家可能會有效地消除溢價。例如使用花旗集團信用卡在商店購買金條的人，可享受2%的現金回贈；好市多的高級會員可以再額外獲得2%的現金回贈等。

好市多自從去年開始銷售金條以來，據稱每個月的銷售額達到了六位數。(本報資料照片)
好市多自從去年開始銷售金條以來，據稱每個月的銷售額達到了六位數。(本報資料照片)

不過，好市多不給予會員批量購買黃金的機會。當商店有庫存時，買家每筆交易僅限購買五條(有時可能更少)。因此，如果投資者打算囤積大量的黃金，他們將需要通過貴金屬經銷商進行交易。

在好市多購買黃金，還意味著與從線上交易商購買實體黃金的人面臨相同的缺點。然而，對於購買「紙黃金（goldonpaper）」的投資者來說，這些缺點是可以避免的。一旦在好市多購買了黃金，消費者就必須自行負責保管。為了避免這種情況，黃金可以投保並存放在保險庫中，但這些都是額外的開支。

相反的，紙黃金投資(比如擁有黃金ETF股份，由存放在保險庫中的實體黃金保證)為投資者提供了同樣的安心感，而不必額外支付費用。這些投資也比實體黃金更具流動性，代更容易買賣，因為它們在交易所上市。有些黃金ETF甚至支付股息，代表它們可以在追求被動收入的策略中發揮作用。

總之，如果不介意購買限制，從好市多購買黃金並不比從交易商購買黃金差，在某些情況下，甚至可能比從黃金交易商購買更好，因為不必擔心潛在的欺詐和銷售手法，還可以獲得高達4%的現金回饋。但是，投資者仍然有更安全、更具流動性且更輕鬆的黃金投資方式可供選擇。

好市多 投資 金價

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