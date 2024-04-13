「健康活力好媽媽」曾育娟享受平凡 全靠自己找樂子

曾育娟精心護理的庭院，一年四季鮮花常開。（家人提供）

家人平安無憂，自己健康快樂，就是彼此給與的最好的愛。核桃市2024世界日報 「健康活力好媽媽」曾育娟來美十多年，將平平常常的日子過得有聲有色，羡煞旁人。

十多年前從廣州一家外貿公司退休來美定居時，曾育娟已年過半百。不像20多歲來美留學的年輕人，人到中年從故土移民異國他鄉，連根拔起，需要更多勇氣和開放心態。曾育娟回憶，當年因為母親身體不好，她一邊回大陸照顧母親，一邊來美看望孩子，自己那些年成了「空中飛人」，美中兩邊生活如魚得水。後來定居美國，發現很多時候確實是「好山好水風好寂寞」，加上不諳英語，天地更小。趕走寂寞，全靠自己找樂子。

每天讀「世界日報」是曾育娟連接世界的第一個窗口。「世界日報不僅讓我瞭解了華人社區，也瞭解了加州 ，美國，中國和世界，」她說，自己從小就有讀報習慣，來美國還能看到這麼好的中文報紙，不但親切，還非常長知識，除了新聞和消息，她也非常喜歡那些平常人分享的回憶錄、遊記和散文，「別人的文字也豐富了我的世界」。

曾育娟說，她的生活簡單而平凡，每天清晨七點起床，早餐之後去出去散步30到40分鐘，鄰家的花花草草全入眼底；晚飯之後再次散步，夕陽霞光是最好的風景。在早餐和晚餐之間，則是曾育娟撫花弄草的時光，將平凡的日子過得生機勃勃，色彩繽紛。

8000多平方尺的自家後院，讓曾育娟種上了各種花草和蔬菜：玫瑰、君子蘭、蝴蝶蘭，四季花香；台灣A菜、上海小清江、大芥菜、地瓜葉、紅莧菜等等，家人的餐桌幾乎天天都是新鮮時蔬。曾育娟說，半輩子住在大城市，她並不是天生的綠手指，來美國後才開始學習。沒有老師，她就上網學習，跟著花草達人學藝。慢慢地，她自己也種出了一流的君子蘭，每年花開不斷；別人的蝴蝶蘭開敗之後就進了垃圾桶，她的蝴蝶蘭卻連續三年重複開花；台灣鄰居種不活要丟掉的菜苗，她卻種到大豐收，最後送給鄰居和朋友們分享。

全家五口人每天的飲食，也都由曾育娟掌勺。她發現，除了生活規律，保持開心，飲食也是健康生活的重要一環。她和家人不喜歡大魚大肉，新鮮蔬菜和魚及清淡的肉是她家的最愛。68歲，曾育娟說，她很多年都健康無恙，最近的一次例行健康檢查，醫生解讀的報告是「全A」。

「不過我也不是全無煩惱」，曾育娟說，自己曾經為寶貝兒子很喜歡吃東西、吃成了重量級胖子而發愁，「真的一度很操心」。她說，後來自己學會看開，很多事情不以自己的意志為改變，再多的煩惱鬱悶和擔心都改變不了現狀，那麼就別折騰自己，順其自然。

母親的無憂化解了孩子的後顧之憂，母親的快樂帶給全家安心和溫馨。曾育娟用自己健康活力的生活，讓自己、也讓家人收穫了最好的母親節 禮物。