來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

Amy冒充李小姐和月嫂對話。（李小姐提供）

近十年來，從中國大陸來美生子漸成風潮，不少寶媽在社媒平台上交流經驗心得。然而，選擇月子中心或安排過程中，一不留神就有上當受騙的風險。來自廣東的李小姐計畫6月赴爾灣 生子，她在社交媒體上遇到了一位熱心「寶媽」，本以為可以搭伴前往美國生子，卻沒想到竟是一場騙局。

（視頻製作/世說新聞團隊）

「寶媽」假熱心真詐財

李小姐預產期在8月，計畫從中國到爾灣DIY生子，即不尋找中介和月子中心，自己在美國租房、找醫院和醫生。為了得到更多資訊，她在社交媒體上尋找攻略，並在一位博主帖子下評論，透露自己「有去爾灣生子的計畫」。沒過多久她就收到了幾位寶媽的留言，其中一位自稱Amy的寶媽表示兩人預產期相近，可以一起來美生子。

由於Amy表示她是第三胎來美，之前兩胎都是美寶，比較有經驗，李小姐聽後決定一起同行。在預定機票時，Amy熱情給李小姐推薦了機票代理，每張機票比李小姐自己買便宜6000元，在Amy的大力推薦和再三保證下，李小姐找該機票代理預定了三張往返機票，共10萬人民幣。預定之後，機票也成功出現在航司App 裡。

李小姐支付的部分機票錢。（李小姐提供）

機票預定成功讓李小姐對Amy的信任度大增，這時Amy表示，洛杉磯的月嫂名額很緊張，建議李小姐提早預訂，Amy稱，她自己2月就預訂，有許多月嫂沒有檔期。在Amy的推薦下，李小姐鎖定了一位月嫂，並且交付了2萬元人民幣訂金。

李小姐支付的月嫂訂金。（李小姐提供）

就在大約半個月後，李小姐某日無意間打開了航司App，卻發現定好的機票離奇消失，也聯繫不上機票代理，於是她立即聯繫了航空公司，得知她預訂的三張機票已經在前一天被取消。此時她意識到，應該是遇到了機票詐騙，於是李小姐立即報警，由於退款需要一定時間，警方及時凍結了對方的收款帳號，李小姐在一番努力後追回了10萬機票款。

信任介紹月嫂被賺差價

在機票錢被追回後，李小姐頓感Amy應該對月嫂的2萬人民幣訂金也做了手腳。幾經周折，李小姐加上了月嫂的微信 後，才發現Amy一直在冒充自己和月嫂溝通，月嫂只收了1000美金的訂金，剩餘的錢被Amy私吞。並且月嫂出示的合同與她和Amy簽訂的合同費用有出入，Amy將原本26天8000美金的月子費用提高到8800美金，從中賺取差價，更讓李小姐氣憤的是，合同上的簽名竟也是Amy冒充。所幸李小姐後續將這些錢成功追回，也算是及時止損。

根據李小姐描述，她在事發後和自己的機票代理交流，對方說之前也有一位客戶因此被騙，李小姐表示她可以幫助對方追回款項。聯繫受害人後二人才發現，行騙人還是這位Amy。在李小姐分享此事後，有同樣打算來美生子的寶媽留言表示，他們也被Amy用這種套路聯繫過，險些上當，且Amy擁有多個微信和社媒帳號，可同時行騙。