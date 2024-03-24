我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

好市多2款葡萄甜度爆表 民眾瘋搶

記者張庭瑜/洛杉磯報導
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）

隨著葡萄季節的到來，好市多（Costco）引進多款葡萄，其中Candy Heart葡萄和Cotton Candy葡萄，因為獨特的口味快速成為市場熱門商品，特別受到消費者的歡迎。

Candy Heart葡萄因其近似荔枝的甜美味道而深受消費者喜愛，許多華人顧客形容這款葡萄甜美多汁，閉上眼就像是在吃荔枝，讓人難以忘懷。而Cotton Candy葡萄則以其棉花糖般的香甜風味，每年葡萄季節一到就成為消費者熱搜的對象。有顧客分享，他們對這兩款葡萄特喜愛，每次都購買兩盒以上。

實際走訪好市多多間門市也可發現，這兩款葡萄幾乎都被搶購一空。Cotton Candy葡萄尚有庫存，而Candy Heart葡萄則在多間門市所剩無幾或斷貨狀態。之所以如此搶手，是因口味佳，讓許多人吃過就念念不忘。此外，這兩款葡萄一年只有短短兩三個月在市面上銷售，供貨量有限，大多數商家上架一次就很難補貨，也是造成搶購的原因之一。

Candy Heart葡萄是由位於加州的Grapery農場與International Fruit Genetics公司合作研發的品種。這款葡萄歷經數年的精心培育，於2013年推出市場。它擁有鮮紅的果皮和心形的外觀，味道宛如荔枝般甜美。而Cotton Candy葡萄則是由International Fruit Genetics公司於2011年推出的品種。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，最大的特點是擁有如同棉花糖一般的香甜味道，令人印象深刻。

然而，在享用這些美味葡萄的同時，消費者也需要注意它們的糖分含量。根據媒體npr的報導，每100克葡萄大約含有18克糖分，但Cotton Candy葡萄的糖分含量比一般葡萄高出約12%。即便如此，這兩款葡萄因其獨特的風味和限時供應的特性，仍舊吸引了大量消費者的搶購，成為每年葡萄季節中的熱議話題。

棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，因其獨特的棉花糖甜味得名。（記...
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，因其獨特的棉花糖甜味得名。（記者張庭瑜／攝影）
Candy Heart葡萄，以其獨特的甜美口感和類似荔枝的風味，贏得不少消費者的...
Candy Heart葡萄，以其獨特的甜美口感和類似荔枝的風味，贏得不少消費者的喜愛。（記者張庭瑜／攝影）

好市多 加州 華人

上一則

4月提案 加州領導人縮減赤字達協議

下一則

跟進好市多 多家大型零售業復活節不營業

延伸閱讀

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜
好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食

好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
好市多上季營收未達市場高期待 股價盤後重挫4%

好市多上季營收未達市場高期待 股價盤後重挫4%
好市多金條賣太好又賣銀幣 背後用意在這

好市多金條賣太好又賣銀幣 背後用意在這
好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數