好市多2款葡萄甜度爆表 民眾瘋搶

在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）

隨著葡萄季節的到來，好市多 （Costco）引進多款葡萄，其中Candy Heart葡萄和Cotton Candy葡萄，因為獨特的口味快速成為市場熱門商品，特別受到消費者的歡迎。

Candy Heart葡萄因其近似荔枝的甜美味道而深受消費者喜愛，許多華人 顧客形容這款葡萄甜美多汁，閉上眼就像是在吃荔枝，讓人難以忘懷。而Cotton Candy葡萄則以其棉花糖般的香甜風味，每年葡萄季節一到就成為消費者熱搜的對象。有顧客分享，他們對這兩款葡萄特喜愛，每次都購買兩盒以上。

實際走訪好市多多間門市也可發現，這兩款葡萄幾乎都被搶購一空。Cotton Candy葡萄尚有庫存，而Candy Heart葡萄則在多間門市所剩無幾或斷貨狀態。之所以如此搶手，是因口味佳，讓許多人吃過就念念不忘。此外，這兩款葡萄一年只有短短兩三個月在市面上銷售，供貨量有限，大多數商家上架一次就很難補貨，也是造成搶購的原因之一。

Candy Heart葡萄是由位於加州 的Grapery農場與International Fruit Genetics公司合作研發的品種。這款葡萄歷經數年的精心培育，於2013年推出市場。它擁有鮮紅的果皮和心形的外觀，味道宛如荔枝般甜美。而Cotton Candy葡萄則是由International Fruit Genetics公司於2011年推出的品種。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，最大的特點是擁有如同棉花糖一般的香甜味道，令人印象深刻。