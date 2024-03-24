跟進好市多 多家大型零售業復活節不營業

3月31日復活節將至，目標百貨（Target）將關閉24小時不營業。（美聯社）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee)報導， 3月31日復活節將至，好市多(Costco）、目標百貨 （Target）等多家大型零售店已宣布，會關閉24小時不營業，想要前往購物的民眾別白跑一趟。

除了好市多、目標百貨之外，屬於TJX公司的商店也將在節日期間關閉，包括 HomeGoods、TJ Maxx 和 Marshalls。復活節不營業的其他商店還有：Aldi、Publix、 梅西百貨（Macy's）、百思買（Best Buy）、Apple、ACE 硬件等。一般情況下，這些大型連鎖零售商 在周日休店之後，周一恢復正常時間營業。

預計復活節仍會開放營業的商店則有 ：沃爾瑪（Walmart）、宜家（Ikea) 、寵物寶(Petco)、家得寶（Home Depot)等。

沙加緬度蜂報指出，美國消費者愈來愈依賴便利店和大型零售商的普及性。許多人依賴這些商店幾乎每天都開放，甚至在一些最重要的節日也不例外。畢竟，「黑色星期五」吸引零售商在感恩節大餐後僅僅幾小時就開門，希望吸引大量尋找提前節日促銷的購物者。

在新冠疫情 大流行之前，民眾熟悉的大多數商店幾乎都是全天候開放的，幾乎沒有什麼原因能夠讓像沃爾瑪（Walmart)及目標百貨(Target)這樣的主要零售商閉門不營業，例如惡劣天氣、壞消息或節日。

然後，疫情來襲，顛覆了民眾對零售運營的一切了解。從食品店到購物中心，一切都關閉了，以控制疫情的傳播。當這些零售商終於對公眾重新開放時，不同的商店採取了不同的預防措施。一些商店監控店內同時間內的購物者人數；一些則實施腳踏車流量規則，指定進出巷道的位置。幾乎所有這些商店都曾一度強制要求戴口罩。儘管這些安全措施似乎成為遙遠的記憶。

許多零售商在2020疫情爆發後已學會了適應，需要更好地服務客戶，更好地對待員工以保持勞動力。在某些情況下，這些變化也反映了購物行為的變化，因為更多的客戶在線訂購，為實體店鋪留下更多的空間。這也意味著給員工更多的時間。

由於這個原因，大型零售商逐步改變了他們的營運方式，尤其是在節日時間。例如沃爾瑪在感恩節時就不營業，以給員工更多的時間與家人共度。