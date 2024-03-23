我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

華埠正反2營針鋒相對 道奇空中纜車計畫埋變數

記者楊青、朱敏梓/洛杉磯報導
道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）

連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運（LA ART Gondola）日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。纜車工程給華埠帶來的將是商機還是負擔？支持與反對兩造陣營依然針鋒相對，為開發案未來埋下變數。

這項空中纜車計畫出爐以來，遭到周邊部分居民持續反對，在此前洛杉磯大都會交通局（L.A. Metro）會議中，約有150名華埠（Chinatown）居民抗議空中纜車通道華埠計畫。在22日的市議會上，許多華埠居民到場表示「空中纜車會使自己的生命安全受到威脅」。但另也有人站在支持一方，認為華埠需要大型開發項目帶動重新起步，相信道奇纜車對華埠絕對利大於弊。

華埠居民Amy說，空中纜車的建造將為居民帶來許多麻煩，甚至是生命威脅。她說，就在上個月，在台灣的台中發生了纜車鋼索斷裂事件，造成五人死亡，且該纜車建造在人煙稀少的高爾夫球場，而道奇體育場空中纜車，將經過許多居民房屋上空，一旦發生意外，後果不堪設想。

她表示，她在華埠地區居住了43年，她和周圍的居民都認為「華埠不需要這個空中纜車」，如果政府有預算，應該將預算投入到停車場擴建、超市和醫院等利民的基礎設施上。

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲表示，她居住在纜車經過的住宅區，當地有許多長者居住，對於他們的安全有很大的威脅性，因為「不知道什麼時候纜車會掉下來」，且纜車的運行十分擾民，纜車計畫一旦施行，將全年365天、一天十幾個小時運行，將對居民的作息產生很大的影響。

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）
羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）

蔡惠玲補充，纜車的運營勢必會佔用許多華埠地區的停車位，許多來華埠的遊客將面臨沒有停車位的困擾，久而久之客流量減少，華埠的經濟也會衰退。蔡惠玲說，她既是纜車經過住宅區的居民，又是在華埠經營小生意的業者，因此她自身的感觸特別大，希望能來市議會發聲，讓居民們的意見被大家聽到。

她認為，纜車的乘客主要是道奇球場的觀眾，他們的目的是到道奇球場看球，所以很少比例的人會有時間到華埠消費和觀光，更不會在華埠長時間停留消費。她認為政府使用大巴將道奇的觀眾直接運到球場，才是真正解決問題的辦法。

不過，也有支持者認為，道奇體育場纜車計畫能夠保護環境，且對於華埠的未來發展是「重要的一步」。中華會館主席李金生即表示，華埠最近十多年經濟一落千丈，隨著大華超市搬家，漢宮等大型商家關門，加上疫情重挫，華埠經濟每況愈下，需要大型開發項目帶動華埠重新起步。他相信道奇纜車建成後會給沿途地區帶來人流和商機，絕對利大於弊。

華埠社區召集人Jenny表示，道奇纜車的修建將需要通過四個部門四個主要的步驟：首先是洛杉磯大都會交通局（目前交通局已通過提案）；第二步將是洛杉磯市議會，由15位市議員對提案進行討論，如果獲得8票多數票支持即算通過；第三步是加州公園管理處，將對工程中涉及的在華埠附近的州立公園建設的相關工程進行審批；第四步是加州交通管理局Caltran，負責纜車經過的110高速公路的環境評估和審批。目前開發案只完成第一步，還有三步要走。

道奇纜車計劃在華埠附近的州立公園建立一個車站。（洛杉磯大都會交通局提供）
道奇纜車計劃在華埠附近的州立公園建立一個車站。（洛杉磯大都會交通局提供）
連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完...
連接洛杉磯聯合車站與道奇體育場的洛杉磯空中捷運日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。（洛杉磯大都會交通局提供）

華埠 道奇 洛杉磯

上一則

FasTrak詐騙再起 又有新招誆騙司機

下一則

道奇空中纜車惹議 洛市議員提全方位交通評估

延伸閱讀

洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智

洛杉磯空中纜車過華埠 支持反對見仁見智
洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...

洛杉磯華埠居民擔憂 空中纜車萬一掉下來...
抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估
MLB／大谷新婚妻 道奇「大嫂團」長人

MLB／大谷新婚妻 道奇「大嫂團」長人
施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認

施工裂鄰牆 華埠監獄建方否認
離世前 華裔老兵終獲歧視道歉

離世前 華裔老兵終獲歧視道歉

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注