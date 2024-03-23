華埠正反2營針鋒相對 道奇空中纜車計畫埋變數

道奇空中纜車運行模擬圖。（洛杉磯大都會交通局提供）

連接洛杉磯 聯合車站與道奇 體育場的洛杉磯空中捷運（LA ART Gondola）日前通過洛杉磯大都會交通局審批，完成總體開發案第一步。纜車工程給華埠 帶來的將是商機還是負擔？支持與反對兩造陣營依然針鋒相對，為開發案未來埋下變數。

這項空中纜車計畫出爐以來，遭到周邊部分居民持續反對，在此前洛杉磯大都會交通局（L.A. Metro）會議中，約有150名華埠（Chinatown）居民抗議空中纜車通道華埠計畫。在22日的市議會上，許多華埠居民到場表示「空中纜車會使自己的生命安全受到威脅」。但另也有人站在支持一方，認為華埠需要大型開發項目帶動重新起步，相信道奇纜車對華埠絕對利大於弊。

華埠居民Amy說，空中纜車的建造將為居民帶來許多麻煩，甚至是生命威脅。她說，就在上個月，在台灣的台中發生了纜車鋼索斷裂事件，造成五人死亡，且該纜車建造在人煙稀少的高爾夫球場，而道奇體育場空中纜車，將經過許多居民房屋上空，一旦發生意外，後果不堪設想。

她表示，她在華埠地區居住了43年，她和周圍的居民都認為「華埠不需要這個空中纜車」，如果政府有預算，應該將預算投入到停車場擴建、超市和醫院等利民的基礎設施上。

羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲表示，她居住在纜車經過的住宅區，當地有許多長者居住，對於他們的安全有很大的威脅性，因為「不知道什麼時候纜車會掉下來」，且纜車的運行十分擾民，纜車計畫一旦施行，將全年365天、一天十幾個小時運行，將對居民的作息產生很大的影響。 羅省婦女新運會第一副主席蔡惠玲來到市議會發聲反對纜車項目。（記者朱敏梓/攝影）

蔡惠玲補充，纜車的運營勢必會佔用許多華埠地區的停車位，許多來華埠的遊客將面臨沒有停車位的困擾，久而久之客流量減少，華埠的經濟也會衰退。蔡惠玲說，她既是纜車經過住宅區的居民，又是在華埠經營小生意的業者，因此她自身的感觸特別大，希望能來市議會發聲，讓居民們的意見被大家聽到。

她認為，纜車的乘客主要是道奇球場的觀眾，他們的目的是到道奇球場看球，所以很少比例的人會有時間到華埠消費和觀光，更不會在華埠長時間停留消費。她認為政府使用大巴將道奇的觀眾直接運到球場，才是真正解決問題的辦法。

不過，也有支持者認為，道奇體育場纜車計畫能夠保護環境，且對於華埠的未來發展是「重要的一步」。中華會館主席李金生即表示，華埠最近十多年經濟一落千丈，隨著大華超市搬家，漢宮等大型商家關門，加上疫情重挫，華埠經濟每況愈下，需要大型開發項目帶動華埠重新起步。他相信道奇纜車建成後會給沿途地區帶來人流和商機，絕對利大於弊。