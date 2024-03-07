顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

加州 有一家開業50多年的中餐館 ，最近幾年生意非常火爆，吸引絡繹不絕的顧客前來。除美食外，中餐館女主人用髒話罵人的獨特方式，竟讓人們非常受用，一波波的客人特意為此而來，不惜排長隊等候。

「馬克廚房」（Mark's Kitchen）是一家看起來並不起眼的中餐館，位於加州弗瑞斯諾市（Fresno）貝爾蒙特大道（Belmont Ave）4828號，餐廳建於1972年，半個多世紀以來經歷興衰。如今餐廳裝飾非常簡單，裡面只有幾把椅子和桌子，但菜單上約有100個選項，包括炒麵、牛肉西蘭花、泰式茶、以及玉米熱狗等眾多食物。

2015年，餐廳女主人海倫（Helen）開始在點餐服務過程中，對顧客說一些罵人的髒話，她總是站在櫃檯後面，穿一件開衫，微笑地對每一位客人發表獨特的無理斥責。例如，她經常對顧客說「閉嘴」，當顧客問店內食物是否好吃時，海倫回答說：「你不喜歡，可以滾出去，門就在那兒開著」。一名戴著帽子的男顧客，正在櫃檯前吃麵條，海倫朝他大聲呵斥，「你如果不喜歡那樣的東西，最好滾蛋」。

隨著時間推移，海倫對顧客口出狂言，發展成接近戲劇性的表演。一年前，海倫穿著羊毛衫，口無遮攔大罵顧客的視頻，在抖音（TikTok）上引起轟動，獲得近百萬點贊。從那時起，類似影片發布在臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體 上，引來無數顧客前往餐廳，排長隊等待，就為得到女店主的罵聲。

這種經營模式雖然十分獨特，但並非首例，舊金山曾有一名粗魯的服務員Edsel Ford Fung，同樣因罵人聞名遠近，招攬無數顧客。如今，「馬克廚房」點餐排隊時間越來越長，訂單也越來越多，人們似乎並不介意漫長等待時間，能夠得到女主人的謾罵，再長的等待也值得。有些顧客甚至開車四、五個小時，特意來到這個城市，只為光顧這家「罵人餐廳」。

海倫談到她的食物時說，「這就是超級炸彈」。當有人評論餐廳內的食物，發表噁心、油膩、價格過高等意見時，海倫反擊說，「我告訴他們閉嘴，別把你的屁股帶到這裡來」。她嬉笑怒罵斥責顧客，後者卻十分受用地大笑起來，人們對這樣的行為近乎著迷，並評論這家中餐館的女主人「無憂無慮、頑皮淘氣」。