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惡犬拖咬女童 好心人救出送醫 視頻記錄驚險瞬間

洛杉磯訊
根據監控視頻顯示，流浪狗咬住小女孩頭部，拖了幾米遠。（取材自ktla)
根據監控視頻顯示，流浪狗咬住小女孩頭部，拖了幾米遠。（取材自ktla)

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）近日發生一起惡犬襲擊事件，一名8歲女孩被流浪狗咬住頭部不放，幸得一好心人相救，視頻記錄下了這可怕又驚險的一幕。

視頻來源：監控畫面 記者朱敏梓/後製）

這起事件發生於2月29日（周四）早上7點，地點是勝利谷市（Victorville）的 Mesa Linda Avenue大道。根據監視器畫面顯示，一隻狗跳向正在和兩個哥哥姊姊散步的小女孩。 幾秒鐘後，狗突然拖拽著小女孩進了院子。該戶主也就是解救女孩的好心人瑪麗亞．埃爾南德斯（Maria Hernandez） 說，當時她女兒正看向窗外，告訴她那隻狗咬住了女孩的頭。

瑪麗亞說，她立馬抓起掃帚，並提醒孩子們待在屋內，隨即向被咬女童和狗的方向跑去。她說：「等我出來的時候，狗已經把小女孩拖到了鄰居家車道的另一邊，牠咬住了她的腿，扯掉了她所有的衣服。」瑪麗亞用掃帚擋在她和狗之間，把頭部流血的小女孩拉到身後，兩人開始朝她家的前門走去，但狗並不打算放棄。

她說：「牠跟著我們到了家門口，而我只有掃帚。當我們到達門口想要打開房門時，牠變得更有攻擊性，試圖撲向她。」她設法把小女孩和自己安全地帶進房子。

這名女孩隨後被送往洛馬琳達大學醫療中心（Loma Linda University Medical Center）接受治療，該女孩的母親表示，女孩頭部縫了17針，身體也有多處割傷和擦傷。

鄰居表示，他們在前一晚見到過這隻流浪的比利時瑪連萊犬，該犬已被捕獲，並被動物控制中心隔離。 官員稱這隻流浪狗沒有植入電子芯片。

就在該起襲擊事件發生兩天前，一名男子和他的母親在Azusa被一群比特犬襲擊受傷，洛杉磯縣動物保護和控制中心員工對這棟房子做出了反應，並扣押了四隻狗。

南加 洛杉磯 比利

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