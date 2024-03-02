孕婦被野狗追 扔出垃圾轉移目標挺肚拔腿跑

孕婦劉女士上月倒垃圾時，被兩隻狗盯上，餘悸猶存。（圖：劉女士提供）

南加州 居民劉女士今年2月初的一個晚上，照常出門到倒垃圾。沒想到垃圾沒倒成，卻被兩條野狗盯上。此時懷胎五月劉女士被嚇壞，她快步趕回家，卻聽見後面兩隻狗愈來愈近的呼吸聲。回憶起那晚的經歷，劉女士仍感到後怕。

出門倒垃圾 偶遇兩野狗

劉女士介紹，自己住在一個有鐵門的社區中，平時感覺很安全。她習慣每晚9時左右出門步行至約百米外的垃圾桶倒垃圾。2月初的一個晚上9時左右，她照常出門倒垃圾。據她回憶，當晚月色明亮，路燈也把馬路照得明亮。劉女士說，當時走了一半路，快到垃圾桶時，發現一戶人家門口有兩條狗，沒有牽繩。劉女士起初沒有在意，因為兩條狗旁邊還有兩人在聊天。她以為兩人是狗的主人。

劉女士表示，院子裡平日遛狗的人不少，狗狗都很有禮貌，不會攻擊人。然而當她走得快到垃圾桶時，兩條狗竟逕自往垃圾桶方向跑去，在垃圾桶附近轉圈。劉女士頓覺不對，她轉頭詢問那兩人，其中一人竟稱這兩條狗不知從哪裡來，沒有主人。

空曠馬路 兩隻野狗追上她

劉女士有點害怕，就放棄扔垃圾，掉頭往家走。沒想到那兩隻大狗竟追過來，劉女士說：「我都不敢回頭看，只覺得那兩隻狗的聲音愈來愈近。」在感覺兩隻狗馬上要追上她時，她將垃圾一扔，暫時吸引了狗的注意力，並撒腿就跑，早已顧不得懷有身孕。

劉女士說，雖然當時距離家門口僅有二、三十米，卻感覺好漫長。她跑起來但腿似灌了鉛，掙扎地拖動身體向前跑。最後，終於進入院子將鐵門鎖住，這時她看見兩隻狗又跟了過來。

劉女士進門後呼喊著丈夫，將經過講給他聽。這時她才注意到自己雙腿發抖，出了一身冷汗。劉女士說，平時她不怕狗，但是遇到這兩隻有半個人身高的大型野狗，而她又懷有身孕，如果真的攻擊人，她恐怕很難與這兩隻狗抗衡。

平靜下來後，劉女士決定向動物管理局舉報。她撥通了洛杉磯 縣動物管理局（LA County Animal Care&Control ）的電話。

動物管理局工作人員來救場

電話很快接通了，一位男性工作人員表示，有時候流浪狗確實會圍繞垃圾桶覓食，有時會尾隨人，是比較「麻煩」。之後他詢問了劉女士的姓名和家庭住址，並稱會有人過去將狗收走。

大約過了半個小時，有一則無法顯示ID的電話打了進來。接通後對方稱是來收走流浪狗的。劉女士出門看見了一輛白色皮卡車，上面印有洛杉磯縣政府的標示，閃著黃燈。這時剛巧旁邊一個正在遛彎的華裔婦女稱看見兩隻狗往游泳池方向跑了。