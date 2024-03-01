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年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

編譯陳盈霖／綜合報導
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，「富人愈富」這句19世紀諺語至今依舊適用。一項最新研究顯示，一個反貧窮倡議組織上個月預測，未來十年內，世界可能會出現第一位兆億富翁（trillionaire）。該報告指出，自2020年以來，億萬富翁（billionaires）財富增加34%，他們財富增長是通膨的三倍。

丕優研究中心（Pew Research Center）2022年一項分析發現，家庭年收入為15萬6000元三口之家可能被視為上層階級，但可能因居住地，有些地方該收入偏向低層。

GOBankingRrates去年12月報告稱，家庭年收入可能需達到25萬元或以上，才能被視為上層階級。該機構21日發布的報告，使用略低的家庭收入中位數（20萬元）分析最富有的美國人，在哪些方面變得更加富有。報告回顧100個全美大城市，根據各城市2019年至2022年平均家庭收入變化，及收入在20萬元或以上家庭數量變化進行排名。

毫不意外，加州在GOBankingRate榜單上占據主導地位。分析師發現，「富人愈富」首要城市是洛斯阿圖斯（Los Altos）。根據美國人口普查局數據，該城市2022年平均家庭收入中位數為40萬元。該市是加州進入前十名城市之一，加州共有37個城市上榜前100名。

GOBankingRate還發現，東、西岸最富有的人正變得愈來愈富有。德州是南方唯一一個有城市擠入榜單前25名的州。在分析的100個城市中，有78個城市2022年平均家庭收入達到或超過20萬元，九個城市達到或超過30萬元。

華盛頓州兩個城市，班布里奇島（Bainbridge Island）和Issaquah，三年期間家庭收入百分比變化最大。2019年至2022年間，班布里奇島收入超過20萬元人口的百分比變化最大，幾乎達到57%。

而在某些地區，20萬元年收入可能不夠。個人理財網SmartAsset最新研究發現，考慮稅收和美國最大城市生活成本後，平均10萬元工資僅值7萬700元左右。

一些國會共和黨人近期發表的一項分析，顯示通膨對各州平均家庭的影響。該報告稱，大多數美國人需額外花費1萬元或更多，才能負擔得起與三年前相同的生活品質。儘管過去一年通膨大幅放緩，但勞工部最近報告稱，消費者物價指數仍遠高於聯準會2%的目標。

加州 勞工部 人口普查

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