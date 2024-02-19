我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

職業移民EB-2門檻高排期慢 EB-3簽證受關注

本報記者／洛杉磯報導
職業移民排期EB-3大幅領先EB-2 ，不少EB-2申請人紛紛考慮降轉加快進度。（本報資料照片）
職業移民排期EB-3大幅領先EB-2 ，不少EB-2申請人紛紛考慮降轉加快進度。（本報資料照片）

今年1月，美國移民局公布的移民綠卡排期中，中國出生的EB-3職業移民排期大幅推進，讓不少苦苦等待的民眾激動不已。不過這也導致了EB-2和EB-3的排期日愈拉愈大，許多人考慮是否應該將EB-2「降轉」到EB-3，加速排期進度。

1月出爐的EB-3最新排期，表B從2020年9月1日前進到2021年7月1日，提前10個月。表A從2020年1月22日推進到2020年9月1日，近8個月。

移民局在1月排期表格中曾出現「烏龍事件」，EB-2的表B排期日誤寫成了2020年1月1日，實際官網顯示是2020年6月1日。 最新的2月排期表已經更正，而兩種職業移民類別的最新排期時間都出現停滯現象。

表A和表B的區別

表A是審批日期（Action Date），指的是申請移民簽證和綠卡的最終裁決日。如果申請人的優先日（Priority Dates） 早於表A的日期，就意味著他的排期到了，移民局或簽證中心可對他的移民申請進行最終審核，並決定是否簽發綠卡。

表B是遞件日期（Filing Date），指的是可以遞交移民簽證或綠卡申請的最早日期。如果申請人的優先日早於表B的日期，且人在美國境內，就可以向移民局遞交I-485調整身分申請。但要注意的是，提前遞交申請並不代表申請人可以提前獲准拿到綠卡，申請人要等到表A到了並且審核通過才能取得綠卡。

EB-2和EB-3的區別

一般來說，EB-2和EB-3職業移民最大的門檻區別在於申請人的學歷，EB-2要求碩士及以上學歷，而EB-3要求是學士及以上學歷。有資格申請EB-2的可以同時考慮EB-3，但如今EB-3門檻較低類別反而排期明顯快於EB-2，這也導致了不少EB-2申請者萌生降級念頭。

縱觀兩種移民類別近6個月的表現來說，EB-2在表A（審批日期）排期日前進來半年左右，表B（遞件日期）排期日前進8個月左右，而EB-3在表A前進1年，表B前進2年半。最新的排期顯示，表A排期日EB-3比EB-2領先了8個月，表B排期日EB-3比EB-2領先了10個月。而在2023年9月，表B排期日，EB-2曾一度領先，表A差距也甚小。未來兩種類別進度難以預測。

家住鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的陳先生就表示，自己一開始申請的是EB-2職業移民，在去年看到EB-3的排期日明顯拉開了和EB-2的差距。本身中國大陸出生的職業移民綠卡排期就要等很久，眼看快熬出頭，所以果斷選擇改換類別，雖然要多交一份移民費用和律師費，但比起金錢，時間更為重要。好在目前已經通過EB-3申請了綠卡遞件。

EB-2和EB-3排期進展 製表／本報記者
EB-2和EB-3排期進展 製表／本報記者

移民局 綠卡 簽證

上一則

EB-2、EB-3雙排期有風險 律師：走勢難料

延伸閱讀

移民專頁／90天規則 是可以反駁假定

移民專頁／90天規則 是可以反駁假定
移民專頁／結婚證書 須公證部門簽發

移民專頁／結婚證書 須公證部門簽發
移民專頁／3月移民排期 親屬各項推進

移民專頁／3月移民排期 親屬各項推進
投資移民未轉正 今年見曙光

投資移民未轉正 今年見曙光
被針對？「政庇費」要職業移民出 H1B工簽漲千元

被針對？「政庇費」要職業移民出 H1B工簽漲千元
移民專頁／太太就是至親 可同時遞I-485

移民專頁／太太就是至親 可同時遞I-485

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

2024-02-12 01:20

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救