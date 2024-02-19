職業移民EB-2門檻高排期慢 EB-3簽證受關注

職業移民排期EB-3大幅領先EB-2 ，不少EB-2申請人紛紛考慮降轉加快進度。（本報資料照片）

今年1月，美國移民局 公布的移民綠卡 排期中，中國出生的EB-3職業移民排期大幅推進，讓不少苦苦等待的民眾激動不已。不過這也導致了EB-2和EB-3的排期日愈拉愈大，許多人考慮是否應該將EB-2「降轉」到EB-3，加速排期進度。

1月出爐的EB-3最新排期，表B從2020年9月1日前進到2021年7月1日，提前10個月。表A從2020年1月22日推進到2020年9月1日，近8個月。

移民局在1月排期表格中曾出現「烏龍事件」，EB-2的表B排期日誤寫成了2020年1月1日，實際官網顯示是2020年6月1日。 最新的2月排期表已經更正，而兩種職業移民類別的最新排期時間都出現停滯現象。

表A和表B的區別

表A是審批日期（Action Date），指的是申請移民簽證 和綠卡的最終裁決日。如果申請人的優先日（Priority Dates） 早於表A的日期，就意味著他的排期到了，移民局或簽證中心可對他的移民申請進行最終審核，並決定是否簽發綠卡。

表B是遞件日期（Filing Date），指的是可以遞交移民簽證或綠卡申請的最早日期。如果申請人的優先日早於表B的日期，且人在美國境內，就可以向移民局遞交I-485調整身分申請。但要注意的是，提前遞交申請並不代表申請人可以提前獲准拿到綠卡，申請人要等到表A到了並且審核通過才能取得綠卡。

EB-2和EB-3的區別

一般來說，EB-2和EB-3職業移民最大的門檻區別在於申請人的學歷，EB-2要求碩士及以上學歷，而EB-3要求是學士及以上學歷。有資格申請EB-2的可以同時考慮EB-3，但如今EB-3門檻較低類別反而排期明顯快於EB-2，這也導致了不少EB-2申請者萌生降級念頭。

縱觀兩種移民類別近6個月的表現來說，EB-2在表A（審批日期）排期日前進來半年左右，表B（遞件日期）排期日前進8個月左右，而EB-3在表A前進1年，表B前進2年半。最新的排期顯示，表A排期日EB-3比EB-2領先了8個月，表B排期日EB-3比EB-2領先了10個月。而在2023年9月，表B排期日，EB-2曾一度領先，表A差距也甚小。未來兩種類別進度難以預測。