加州住房負擔能力16年新低 聖馬刁需年收入50萬以上 才能負擔中價位房屋

較高的借貸成本和可售屋短缺，加州住房負擔能力降至16年來最低。（美聯社）

巴洛阿圖線上報導，加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）近期公布最新傳統住房負擔能力指數報告（Traditional Housing Affordability Index report），在較高的房貸成本和待售房屋短缺情況下，加州住房負擔能力降至16年來最低。

其中聖馬刁（San Mateo）和聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，對購買中等價位房屋的買家最低年收入要求是加州最高，分別為51萬8400元與46萬8000元。

該報告分析2023年第四季的住房數據，顯示只有15%購屋者有能力在購買加州中位數83萬3170元價位的獨立屋，比前一年17%下降。為了負擔這個價位，買家年收入至少需22萬2800元，才能支付每月5570元，30年固定利率 的貸款 （假設頭期款為20%，利率7.39%）。

相比之下，全國有超過三分之一家庭，有能力購買全國房屋中位數39萬1700元的獨立屋，買家年收入至少需10萬4800元，每月支付2620元貸款。

矽谷房地產經紀人協會（Silicon Valley Association of Realtors）主席喬治（Eileen Giorgi）表示，儘管利率自去年10月中旬高峰以來有所回落，但仍處於高位。根據Bankrate數據，2月13日全國平均30年固定貸款利率為7.14%，較前一週上升三個基點。她指出，房屋庫存有限，貸款利率上升和房價上漲等因素都影響這些地區與加州大部分地區住房負擔能力。

報告顯示，聖馬刁是加州唯一一個購屋者最低年收入需達50萬元以上，才負擔得起中價位房屋193萬8000元的縣，在這個市場上，只有17%購屋者有能力買房。最低年收入第二高的是聖塔克拉拉縣，該縣中價位獨立屋為175萬元，18%購屋者有能力購買。馬連縣（Marin County）緊追其後，買家最低年收入要達到44萬1200元。

莫諾（Mono）、蒙特瑞（Monterey）和聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）等縣，是加州買家負擔能力最差的縣。莫諾縣只有5%買家負擔得起住房，蒙特瑞和聖路易奧比斯波為8%，購屋者年收入至少需24萬2800元才能在這些市場購買中等價位房屋。

加州北部拉森（Lassen）和特哈瑪（Tehama）縣仍是加州負擔能力最強的市場，也是加州僅有兩個負擔能力指數最高的縣。拉森為49%，特哈瑪為40%，同樣位居加州北部的沙斯達縣（Shasta）以36%位居第三。其中，拉森縣買家最低收入需達6萬6800元，才能購買該縣中等價位房屋。

經濟學家預測今年上半年利率將維持高位，這將繼續削弱住房負擔能力，特別是首購族。