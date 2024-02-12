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無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

記者邵敏／洛杉磯縣報導
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

22歲的洛杉磯華女黃麗菲（Ada），2月4日獨自徒步登上聖蓋博山脈的Mount Baldy雪山，失聯6天後，無人機在雪山瀑布上游地區發現女孩蹤跡。11日（即失聯第7天）當局找到女孩時，宣告已經死亡。

聖伯納汀諾縣警局表示，冬季暴風雨期間，洛縣艾爾蒙地市（El Monte）居民黃麗菲，在雪山上徒步旅行時失蹤，現已被發現死亡。2月10日（周六），有人在Mount Baldy雪山事發地區使用無人機時，報告看到女孩黃麗菲的蹤跡，11日（周日）凌晨，她的遺體被當局找到。

警局在聲明中指出，搜救小組成員10日前往雪山的聖安東尼奧溪瀑布（San Antonio Creek Falls）上游地區尋找，但由於山上情況複雜，無法徒步前往失蹤女孩所在地點。在該瀑布的下游地區，家人、朋友組成的搜救隊，7日下午曾找到黃麗菲的隨身帽子、相機包；家人當時稱，這是女孩向人們發出的求救信號。

受山間大風天氣影響，在無人機發現黃麗菲蹤跡的10日，警局的航空機組人員無法通過直升機進入該地。當局表示，搜救隊成員在事發地點附近地區駐守。11日上午7時45分左右，醫護人員到達黃麗菲被發現地點，宣告已死亡。截至目前，當局尚未公布她的死因。

黃麗菲的家人在社群媒體上，發布一則聲明，稱Ada是在10日下午3時左右被無人機發現，當時立即通知救援隊派出直升機搜尋，嘗試將人帶回。但因天氣原因，當天無法救回，11日早上直升機和救援人員將女孩帶回警局，已不在人世。

黃麗菲2月4日獨自爬上雪山，那天下午，歷史上罕見的暴風雪襲擊南加地區，女孩在下午4時多最後一次發出短信，再沒有消息。此後的每一天，家人、朋友都在煎熬中度過，有民眾自發組成搜救隊每天上山尋找。當局的搜救隊也始終沒有放棄對失蹤女孩的搜尋，因山間暴風雪天氣影響，搜救工作並不順利。

家人在聲明中指出，過去一周，經歷太多的希望和失望，憤怒與不安，最後結局卻不圓滿美好，但感謝所有人在尋找Ada過程中的付出和支持。文末最後寫道，希望所有好心人一生無憂、永遠安全，祝Ada新年快樂。

暴風雪 華女 艾爾蒙地

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