華女雪山失蹤4天找到帽子 「這是她在發出求救信號」

朋友、家人組成的救援隊，在瀑布下找到女孩隨身物品。（黃麗菲家人提供）

洛杉磯縣華人女孩黃麗菲（Ada）雪山失聯，至今已過了四天，搜救行動仍在進行中。最新的進展是，黃麗菲的帽子、相機包已被找到，這些隨身物品出現在瀑布下的溪流間，家人說，「這是她在向我們發出求救信號。」

視頻來源：黃麗菲家人、朋友／記者邵敏後製

22歲的洛縣艾爾蒙地 市（El Monte）居民黃麗菲，2月4日獨自徒步登上聖蓋博山脈的Mount Baldy雪山失聯後，搜救行動一直沒有停止。表姐Ally表示，7日下午，朋友、家人組成的救援隊，找到山間居民區的一條小路，可以通往黃麗菲失聯的地方。救援隊路上碰到帶著狗狗的兩名徒步者，說他們在山間看到女孩的帽子。

幾名救援隊成員緊跟著徒步者，視頻記錄現場過程，從畫面中可以看到這是一個很大的峽谷，山間瀑布飛流直下，水流到地面形成長長的溪流，一頂小小的草帽就在水中間，帽子上有黃色、綠色、橘色的絨線球，積雪壓在上面。畫面顯示， 現場周圍環境十分惡劣，大雪瀰漫，山谷間到處都是厚厚的積雪。

緊接著，救援隊又在瀑布附近找到一個黑色的相機包，包裡有少量沙子。後與黃麗菲家人確定，帽子、相機包正是她的隨身物品。看到表妹的這些東西，Ally含淚說，「這是妹妹在向我們求救，她陷入困境，透過這些物品給我們最大回應，她一定想努力活著。」

發現帽子、相機時已是當天下午4時左右，隨身物品的出現，意味著失聯女孩很有可能就在附近，或曾經出現在這裡。家人、朋友自發組成的救援隊繼續往前走，路上有人說看到女孩登山時穿的黃色外套。但天色漸黑，山上馬上要下大雪，警戒人員阻止繼續冒險往前走，搜救隊不得不返回。

7日的救援行動，還包括家人、朋友聯絡航校派出直升機、以及專業無人機參與救助，但因山間霧氣濃厚，直升機嘗試幾次，始終無法靠近失聯地點。8日，聖伯納汀諾縣當局搜救隊表示，將使用最先進的無人機展開救援，雖然當天上午暫時沒有風雪，但霧氣濃厚，隨時有雪崩風險，救援行動困難重重。

Ally表示，雪山上的天氣狀況瞬息萬變，她猜測表妹失聯當天，很有可能就是因為遭遇變幻莫測的暴風雪，迷失下山的方向，「我猜測她沒走多遠就決定返回，但是山間路牌標識不清晰，暴風雨導致迷路，遇到意外。」Ally同時向本報證實，雪山上停靠著的那輛寫著「平安」二字的賓士車，並非表妹的車，黃麗菲的車已經開回山下。人們在車上寫「平安」兩字的善舉，寄託大家共同的心願，希望女孩早日平安歸來。

黃麗菲的好友表示，家人、朋友最近幾日都在承受巨大壓力，擔心女孩的安危，同時社群媒體 的一些不實訊息、以及對當事人的非善意評論，也讓他們備受煎熬。這位沒有具名的朋友說，「希望人們不要進行所謂的道德批判，不要惡意揣測，我們最大的心願就是黃麗菲平安回家，和我們一起過新年。」