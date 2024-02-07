AT&T申請退市 加州傳統固網電話可能消失

加州AT&T固網電話涵蓋區域。（取材自AT&T）

天災或急病時，傳統的固網電話（landline）可能是很多家庭求助的最後方法，特別是沒有行動通訊的偏遠地區。不過，因為市場愈來愈小，維持固網系統的成本越來越高，包括銅製電話線可能遭竊，AT&T 早在2023年3月就提出申請，要求加州 公用事業委員會（PUC）不要再將該公司的固網列為急難通報的最終手段（Carrier of Last Resort），以便AT&T撤除固網路線。委員會直到2024年初才採取行動，訂於3月陸續召開公聽會。

AT&T提供的固網電話分布圖顯示，加州南北部會區、中央山谷以及內華達山脈北部，固網服務最為密集。來自偏遠地區的反對聲音特別強烈，因為當地根本沒有手機基地台，居民只有固網電話可以對外聯繫。

就AT&T的角度來說，傳統的銅製電話線愈來愈貴，他們寧可把錢花在寬頻網路與手機服務上，因為新的服務才能帶來獲利。

不過，就急難救助的最終手段而言，傳統電話的分量也愈來愈輕。聯邦疾病防制中心（CDC ）的「國家衛生統計中心」（National Center for Health Statistics）長年調查求援的方式，發現愈來愈多的家庭已經完全不用固網電話。

公眾警報系統業者「Hyper-Reach」指出，統計中心2022年底的調查發現，73.2%的成年人家裡沒有固網電話，而且無線通訊的趨勢愈來愈明顯，過去兩年間，只用無線通訊的比率增加了6個百分點，換言之10年之內固網的比率，就會低到統計上可以忽略的程度。