AT&T申請退市 加州傳統固網電話可能消失
天災或急病時，傳統的固網電話（landline）可能是很多家庭求助的最後方法，特別是沒有行動通訊的偏遠地區。不過，因為市場愈來愈小，維持固網系統的成本越來越高，包括銅製電話線可能遭竊，AT&T早在2023年3月就提出申請，要求加州公用事業委員會（PUC）不要再將該公司的固網列為急難通報的最終手段（Carrier of Last Resort），以便AT&T撤除固網路線。委員會直到2024年初才採取行動，訂於3月陸續召開公聽會。
AT&T提供的固網電話分布圖顯示，加州南北部會區、中央山谷以及內華達山脈北部，固網服務最為密集。來自偏遠地區的反對聲音特別強烈，因為當地根本沒有手機基地台，居民只有固網電話可以對外聯繫。
就AT&T的角度來說，傳統的銅製電話線愈來愈貴，他們寧可把錢花在寬頻網路與手機服務上，因為新的服務才能帶來獲利。
不過，就急難救助的最終手段而言，傳統電話的分量也愈來愈輕。聯邦疾病防制中心（CDC）的「國家衛生統計中心」（National Center for Health Statistics）長年調查求援的方式，發現愈來愈多的家庭已經完全不用固網電話。
公眾警報系統業者「Hyper-Reach」指出，統計中心2022年底的調查發現，73.2%的成年人家裡沒有固網電話，而且無線通訊的趨勢愈來愈明顯，過去兩年間，只用無線通訊的比率增加了6個百分點，換言之10年之內固網的比率，就會低到統計上可以忽略的程度。
當然Hyper-Reach並不認為傳統電話會完全消失，因為公共安全與急難救助體系還是需要固網電話作為最後的聯絡手段，但對普羅大眾來說，固網電話的必要性只會愈來愈低，部分群體的無線通訊比率甚至已達90%以上。同時，營造業的趨勢也會促使更多居民走向無線通訊，因為新的建築與基建已經不再將固網電話路線當成必備條件。
上一則
加州政府徵才 有興趣者快來
下一則
FB留言