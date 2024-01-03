洛縣民房大火 3華人喪命 2人送醫 起火原因調查中

洛杉磯縣1月2日居民房大火，3名華人死亡，2人送醫搶救。（KTLA5）

洛杉磯縣華人 聚居的亞凱迪亞 （Arcadia）與艾爾蒙地 市（El Monte）交界處附近，1月2日凌晨發生致命火災，一幢居民房屋被熊熊大火吞噬，目前已知3名華人死亡，2人送往醫院搶救。

影音來源：記者邵敏

這場奪去3名華人生命的大火發生在新年第二天 ，2日（周二）凌晨1時左右，事故發生地位於泰勒大道（Tyler Avenue）5300號街區。案發現場鄰居表示，這是一幢主人、房客共同居住的房屋，包括王（Wang，音譯）姓屋主在內，共住5到6名華人，有男有女，男主人是上海人， 女主人是台灣人；另外還有3、4名分租的房客，包括護士、政府工作人員、以及做生意的人。

洛縣消防局發言人Frank Garrido表示，火焰最初從車庫出現，很快就蔓延到整棟建築。當急救人員趕到現場時，這棟兩層住宅正處於烈火和濃煙中，搜索後確定三名居民葬身火海，另有兩名傷者送往醫院搶救。Garrido指出，消防隊員發現車庫完全著火，三輛車被火焰吞沒，房子被煙霧燒焦，火勢通過走廊蔓延到廚房、餐廳區域。

停在院中的多輛汽車毀壞嚴重。（記者邵敏／攝影）

2日上午，世報記者趕到火災現場，發現這幢居民房的車庫燒毀嚴重，前後兩扇門都已倒塌，停在院中的多輛汽車，其中幾部毀壞嚴重；但車庫旁的樓房，從外建築看，受損並不明顯，臥室門窗上有煙燻跡象，不確定室內受損狀況。從消防員深夜趕到現場救火的視頻畫面看，當時大火熊熊燃燒，幾乎吞噬整幢居民房。

調查人員指出，火焰從車庫很快蔓延到整棟建築。（記者邵敏／攝影）

火災現場華人鄰居魏女士表示，凌晨1時左右，她聽到外面傳來巨大響聲，一開始像「砰砰砰」的槍聲，緊接著類似煙火的爆炸聲，後來聲音越來越頻繁。魏女士不確定究竟發生什麼，她衝出門外，首先看到隔壁房屋停車的院子起火，她形容說：「當時只是一團火焰，房屋那時還沒有完全著火。」

魏女士表示，正值半夜時分氣溫較低，等她回屋穿一件衣服再出來時，這幢兩層樓的居民房，包括前、後屋都已被大火吞噬，很快多部救火車 、警車、消防車趕到現場救援。

根據魏女士提供的消息，發生火災的兩層樓房有多間臥室，總共住著5至6名華人。屋主是一對已經退休的華人老夫妻，兩人年齡均60多歲；幾名常住租客已在這裡居住一、兩年，包括一名女護士、一名政府工作人員、以及一名做生意的男子，他們都是華人。