我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

洛縣民房大火 3華人喪命 2人送醫 起火原因調查中

記者邵敏／洛杉磯縣報導
洛杉磯縣1月2日居民房大火，3名華人死亡，2人送醫搶救。（KTLA5）
洛杉磯縣1月2日居民房大火，3名華人死亡，2人送醫搶救。（KTLA5）

洛杉磯縣華人聚居的亞凱迪亞（Arcadia）與艾爾蒙地市（El Monte）交界處附近，1月2日凌晨發生致命火災，一幢居民房屋被熊熊大火吞噬，目前已知3名華人死亡，2人送往醫院搶救。

影音來源：記者邵敏

這場奪去3名華人生命的大火發生在新年第二天 ，2日（周二）凌晨1時左右，事故發生地位於泰勒大道（Tyler Avenue）5300號街區。案發現場鄰居表示，這是一幢主人、房客共同居住的房屋，包括王（Wang，音譯）姓屋主在內，共住5到6名華人，有男有女，男主人是上海人， 女主人是台灣人；另外還有3、4名分租的房客，包括護士、政府工作人員、以及做生意的人。

洛縣消防局發言人Frank Garrido表示，火焰最初從車庫出現，很快就蔓延到整棟建築。當急救人員趕到現場時，這棟兩層住宅正處於烈火和濃煙中，搜索後確定三名居民葬身火海，另有兩名傷者送往醫院搶救。Garrido指出，消防隊員發現車庫完全著火，三輛車被火焰吞沒，房子被煙霧燒焦，火勢通過走廊蔓延到廚房、餐廳區域。

停在院中的多輛汽車毀壞嚴重。（記者邵敏／攝影）
停在院中的多輛汽車毀壞嚴重。（記者邵敏／攝影）

2日上午，世報記者趕到火災現場，發現這幢居民房的車庫燒毀嚴重，前後兩扇門都已倒塌，停在院中的多輛汽車，其中幾部毀壞嚴重；但車庫旁的樓房，從外建築看，受損並不明顯，臥室門窗上有煙燻跡象，不確定室內受損狀況。從消防員深夜趕到現場救火的視頻畫面看，當時大火熊熊燃燒，幾乎吞噬整幢居民房。

調查人員指出，火焰從車庫很快蔓延到整棟建築。（記者邵敏／攝影）
調查人員指出，火焰從車庫很快蔓延到整棟建築。（記者邵敏／攝影）

火災現場華人鄰居魏女士表示，凌晨1時左右，她聽到外面傳來巨大響聲，一開始像「砰砰砰」的槍聲，緊接著類似煙火的爆炸聲，後來聲音越來越頻繁。魏女士不確定究竟發生什麼，她衝出門外，首先看到隔壁房屋停車的院子起火，她形容說：「當時只是一團火焰，房屋那時還沒有完全著火。」

魏女士表示，正值半夜時分氣溫較低，等她回屋穿一件衣服再出來時，這幢兩層樓的居民房，包括前、後屋都已被大火吞噬，很快多部救火車 、警車、消防車趕到現場救援。

根據魏女士提供的消息，發生火災的兩層樓房有多間臥室，總共住著5至6名華人。屋主是一對已經退休的華人老夫妻，兩人年齡均60多歲；幾名常住租客已在這裡居住一、兩年，包括一名女護士、一名政府工作人員、以及一名做生意的男子，他們都是華人。

這場深夜大火目前已造成3人死亡，截至發稿前，當局尚未公布死者具體身分信息，火災原因仍在調查中。根據消防局在Twitter上發布的推文，工作人員到達現場，30分鐘後火災被撲滅，沒有消防人員受傷。

1月2日，當局在火災現場調查。（記者邵敏／攝影）
1月2日，當局在火災現場調查。（記者邵敏／攝影）

華人 亞凱迪亞 艾爾蒙地

上一則

房客疑上樓通知房東夫妻 不幸葬身火海 警方未證實

延伸閱讀

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷
日本石川縣罹難者增至48人 觀光勝地火勢受控

日本石川縣罹難者增至48人 觀光勝地火勢受控
日本強震一度發大海嘯警報 住宅倒塌引發火災 至少30死

日本強震一度發大海嘯警報 住宅倒塌引發火災 至少30死
影／空拍曝光 日能登著名早市大火 百間商店、住宅被毀

影／空拍曝光 日能登著名早市大火 百間商店、住宅被毀
新科技應對電動車火災 節能節水省時

新科技應對電動車火災 節能節水省時
南加民宅起火 兩寵物犬燒死

南加民宅起火 兩寵物犬燒死

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案