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ChatGPT看2024：加州人要關注5大議題

記者陳開／洛杉磯市報導
ChatGPT認為加州居民首要關注的是環境問題，特別是水資源變化。圖為加州水庫蓄水情況。（取材自加州水資源廳臉書）
ChatGPT認為加州居民首要關注的是環境問題，特別是水資源變化。圖為加州水庫蓄水情況。（取材自加州水資源廳臉書）

歲末年終，人們常常會檢視過去一年，並規畫來年新計畫。世界日報特別在去年底透過世界新聞網大數據、編輯精選以及AI人工智慧工具ChatGPT，分別挑選2023年最重要的事件及2024年我們該關心哪些議題，替讀者整理重要資訊，迎新送舊。

人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT做為時下最「聰明」的科技產物，它認為加州居民在新的一年裡，需要關注環境變化、科技發展、可負擔住房、教育政策及公共衛生與健保五大議題。至於生活在加州的華人應該關注什麼，ChatGpt則給出稍有不同的答案。

在2024年到來之際，洛杉磯世界日報詢問ChatGPT，在新的一年裡，加州居民需要關注的五大新聞是什麼。ChatGPT回應，目前無法預測具體可以關注的新聞事件，但基於過去與現在正夯的話題，可以得出以下結論。

環境變化

加州居民在2024年首先應該關注的，是環境變化。ChatGPT認為，加州居民非常容易受到環境的影響，尤其是水資源變化情況。蓄水庫的乾渴程度、節水措施等，都值得關注。

在經歷長達五年的嚴重乾旱後，前加州州長布朗（Jerry Brown）於2018年簽署通過兩項法案，要求制定具有「里程碑」意義的節水規定。根據新規定，從2025年1月1日起，加州前400大城市和水區每年必須提交用水量預算，如果沒有設定用水量或用水超過，將面臨每日最高1000元、在乾旱時期每日最高1萬元的罰款。而2024年是實施新規前的最後一年，想必各城市的相關細則均會出爐；用水與日常生活息息相關，的確值得關注。

第二大議題，是科技發展。ChatGPT認為，加州是科技之都，居民應該關注引領工業潮流的新科技。例如人工智能、再循環科技的發展等。

可負擔房問題

第三大議題，是可負擔住房問題。住房是加州永遠繞不開的話題，ChatGPT表示，房價的可負擔性、租金管控的變化及任何嘗試解決住房危機的提案，居民都應該關注。

後新冠疫情時代，加州許多大城市迎來驅逐房客潮。在房東走上街頭，聲淚俱下的講述遭租霸的慘痛經歷時；房客及相關維權團體，也展開遊行，講述無力支付租金，面臨逼遷的悲慘境遇。而加州選民，需要在2024年投票決定是否執行名為「為租客伸張正義提案（Justice for Renters Act）」的租金控制提案，也讓可負擔住房問題，成為居民關注焦點。

第四與第五大議題，分別是教育政策的改變與公共衛生。最高法院2023年裁定平權措施違憲後，不得在招生時考量學生族裔，各大學得利用其他評量方式维持多元化入學。戴維斯加大的「社會經濟劣勢量表」引起同業關注，或將成為各校招生的主力評估工具。2024年各高校招生情況如何發展，居民不可不關注。最後一點公共衛生，ChatGPT認為居民應該著眼於健保方面的變化。特別是考量越來越貴的健保保費，加州保險體系有可能出現變革。

洛城前三：交通、住房和遊民

洛杉磯世界日報，又詢問加州華人居民應該關注哪五大新聞。ChatGPT的答案中，科技、住房、公衛與教育政策，與此前問題一致；唯一的不同，是ChatGPT將社區文化活動列為華人應該關注的第一大議題，而不是「環境變化」。

而洛杉磯地區居民，最需要關注的五大新聞話題，排名首位的是交通。ChatGPT認為，主幹道維護、公共交通擴展及這些項目導致的通勤時間變化等，都是民眾需要隨時關注的話題。

排名第二的是住房可負擔與遊民問題如何解決。2024年將是洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）執政的第二年，解決遊民問題是她競選時的重要政見之一。她在上任一周年總結時，稱有近2萬2000人被安置，比2022年近1萬7000人增加28%。大多數人是透過現有的地方、加州和聯邦計畫入住，包括避難所、傳統住房、Homekey計畫等。

排名第三到第五需要關注的主題，是環境變化、公共安全與科技發展。其中公共安全，沒有出現在ChatGPT認為的加州居民最需要關注的五大新聞主題中。可見或許對ChatGPT來說，洛杉磯地區的公共安全問題，或許更加嚴峻。ChatGPT認為，洛杉磯居民除要關注犯罪率的變化外，也需要掌握社區與警局的關係。

值得注意的是，ChatGPT的回答通常比較籠統；而且似乎為免責，在每段回答的後方，都建議讀者關注有信譽的當地媒體、政府及社區公告，以獲取最新、最準確的相關資訊。

ChatGPT認為加州華人居民應該關注的五大新聞議題。（取材自ChatGPT）
ChatGPT認為加州華人居民應該關注的五大新聞議題。（取材自ChatGPT）

ChatGPT認為加州居民應該關注的五大新聞議題。（取材自ChatGPT）
ChatGPT認為加州居民應該關注的五大新聞議題。（取材自ChatGPT）

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