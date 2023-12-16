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好市多中國龍金條上架秒殺 店員：出手的幾乎都是華人

記者朱敏梓／洛杉磯報導
好市多中國龍年造型金條被華人瘋搶。（取材自好市多官網）
好市多中國龍年造型金條被華人瘋搶。（取材自好市多官網）

為了迎接即將到來的2024年龍年，近日，好市多官網和門店特別推出了中國龍年系列金條，該款式一上架就受到華人追捧，幾乎是上架就秒殺。

據購入金條的華人分享，這款龍年金條造型十分「中國風」，外面是一個印有「黑金龍」的紅包造型外包裝，金條上的「龍」圖案十分精緻，龍身花紋細膩，左下方還有個中國字「龍」。該款金條依舊出自瑞士的頂級貴金屬製造商PAMP，重量為1盎司（31.10g)。

有南加華人表示，近日在工業市（City of Industry）門店和蒙特利公園市（Monterey Park）門店都看到了該款中國龍年金條。居住在羅蘭岡（Rowland Heights）的華人李小姐表示，最近去好市多門店發現有這款「龍」金條，立馬購入，店員分享說，當天大概庫存十根金條，立馬就售完了，購買的幾乎都是華人。李小姐說，現在金價居高不下，可能還會上漲，購買這款金條既可以當投資，還能送給自己即將出生的龍寶寶，十分有紀念意義。

根據加州規定，2023年1月起購買黃金，單次購買2000元以上即可免除稅款，由於金價不斷上調，好市多的這款金條也從最低價時的1800多元飆升到了2000多元，截止12月15日（周五），該金條在網站上的掛牌價格為2069.99元/盎司。不過好消息是，現在購買一條金條可以免稅。有不少華人買家表示，在現有價格基礎上，利用好市多黑卡，能夠獲得4%的現金回饋，這樣算下來，價格很實惠。

不僅華人追捧，好市多（Costco）金條一經推出，就成為了好市多的「超人氣」產品，幾乎都是幾個小時內就賣完，好市多會員每位限購兩條。好市多財務長Richard Galanti在公司財報電話會議上對分析師表示，這家零售巨頭在截至11月26日的第一財季銷售了超過1億元的金條。

從黃金走勢來看，摩根大通本月稍早發布的大宗商品展望顯示，由於利率預計下降，該行推估貴金屬將在2024年出現突破性上漲，最高可達每盎司2300元。不過提醒，投資商品具有風險，出手採購前仍須審慎評估。

好市多 華人 投資

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