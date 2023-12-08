華人結婚賀禮送1000元禮品卡 竟變15元 朋友險生嫌隙

今年過節送禮卡前要當心，某華人送1000元禮卡，接收方消費時發現只有15元。(美聯社)

有華人 送禮卡作為結婚賀禮，但購買的禮卡卻早被犯罪團夥提前至商店偷走記下Pin Code，再將其放回盜刷，1000元禮金只剩15元，接受禮卡的人因為不知情還一度與朋友心生嫌隙。警方也證實，這是目前很流行的一種犯罪手法。

華人醫師王先生的兒子去年結婚，一個有二、三十年交情的同行朋友給了他1000元紅包，他很感激。今年對方女兒結婚，他也禮尚往來，去Nordstrom 商店充值一張1000元禮品卡送給對方。結果過了一個月，有朋友傳話給他，說對方覺得王醫師不夠朋友，人家女兒結婚只送給15元禮卡。

王醫師非常冤枉，他買的是1000元禮卡，怎麼可能是15元？後來他找出當時買禮卡的收據和對方解釋，對方也覺得不好意思，但是這對新人在拿這張卡消費時，裡面確實只有15元。

王醫師專程跑到百貨公司去找店員詢問，百貨公司調出這張卡消費紀錄顯示，有人在網上用這張卡消費了900多元。後來終於發現，這張卡激活後，被人盜刷900多元。

律師鄧洪表示，現在華人社區最流行的犯罪方式是，犯罪團夥以每張卡五元的酬勞，找人把空白禮卡從商店偷出來，用特殊手法將卡的密碼獲取，統計輸入這些禮卡的卡號和密碼，再將其復原放回去。他現在受委託的好幾個客人，都是將被汙染禮卡放回商店時被抓住。有華人犯罪團夥在丁胖子廣場等地，徵集那些新來的華人移民 做這種事。

他說，很多商店空白禮品卡都是放在外面供人隨意拿取，犯罪團夥就是抓住這個漏洞找人去偷卡，汙染後再放回去。其犯罪手法就是廣撒網，然後利用大數據去運行這些卡號，看哪些被充值，然後直接盜刷。華人送禮卡很少附帶收據，所以接收方也不知道禮卡裡面有多少錢，像是一個猜謎遊戲。所以如果100元禮卡被人盜刷只剩下幾元或幾十元，接收方也不知情，也不好意思詢問實際金額。有些人收了禮卡後也不使用，就一直放在一邊，更不會曉得卡裡面的錢是否被盜刷。

據送回假卡被抓的人表示，這個團夥都是華人，至少有20個人，為其放卡的人不計其數，像他的車上就有2000張被汙染的禮卡，他們主要瞄準高檔百貨公司的卡。因為這是一個新的犯罪類型，商店其實也不曉得他偷了什麼，警方定罪也是從其他贓物來定刑。