我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

聯邦參議員選舉 波特、謝安達民調大幅領先

編譯廖宜怡／綜合報導
柏克萊政府研究院最新民調顯示，聯邦眾議員波特（左）目前在聯邦參議員選舉中的選民支持度，領先同為聯邦眾議員的謝安達（中）和芭芭拉李（右）。（美聯社）
柏克萊政府研究院最新民調顯示，聯邦眾議員波特（左）目前在聯邦參議員選舉中的選民支持度，領先同為聯邦眾議員的謝安達（中）和芭芭拉李（右）。（美聯社）

一份3日公布的最新民調結果顯示，民主黨聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）在爭取已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的競爭中，目前選民支持度仍遙遙領先其他參選人。

民主黨聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）和共和黨參選人、也是前洛杉磯道奇隊球星加維（Steve Garvey）的選民支持度則有所上升。

柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）的最新民調顯示，波特目前的支持度為17%，其主要競爭對手謝安達的支持度則從8月時的20%下跌到現在的16%。8月時支持度均為7%的芭芭拉李和10月10日才正式宣布參選的加維，支持度目前分別上升至9%和10%。不過，仍有約30%的受訪選民尚未做出決定。

柏克萊政府研究院指出，這項選舉將於明年3月5日舉行初選，得票最多的前兩名參選人，無論黨派為何，將有資格進入11月大選爭奪這個席位。

柏克萊政府研究院共同院長莫拉（G. Cristina Mora）說：「儘管加維的參選在加州共和黨選民中激起了火花，但波特和謝安達的選民支持度仍明顯領先其他人，而且兩人不相上下。」

這份民調也顯示，另外兩名參選的民主黨人，前矽谷高層瑞斯（Lexie Reese）和前洛杉磯電視台記者帕斯庫奇（Christina Pascucci）的支持度皆只有1%；而另外兩名參選的共和黨人，商人布萊德利（James Bradley）和律師厄利（Eric Early）的支持度分別有7%和4%。

聖荷西信使報（Mercury News）分析，如果現在支持布萊德利和厄利的共和黨選民轉為支持加維，將使加維有機會對民主黨參選人造成威脅，甚至進入大選。不過，以共和黨選民分別支持不同參選人的現況來看，明年11月大選很可能仍是民主黨人的天下。

儘管支持度下滑，謝安達截至目前的籌款金額已累積到3200萬元，在一眾參選人中奪冠，而且他也已獲得前任和新任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和里維斯（Robert Rivas）的背書。

前洛杉磯道奇隊球星加維的選民支持度上升。（美聯社）
前洛杉磯道奇隊球星加維的選民支持度上升。（美聯社）

民主黨 共和黨 民調

上一則

2100全美城市人口排名 洛城暴跌

下一則

賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事

延伸閱讀

爭遞補范士丹遺缺 謝安達「跨州住所」引爭議

爭遞補范士丹遺缺 謝安達「跨州住所」引爭議
謝安達爭取遞補范士丹參議員遺缺 卻引發跨州住所爭議

謝安達爭取遞補范士丹參議員遺缺 卻引發跨州住所爭議
聯邦參議員選舉 一世代僅一次

聯邦參議員選舉 一世代僅一次
庫柏戀上名模吉吉？ 舊愛為情敵「牽線」生悶氣

庫柏戀上名模吉吉？ 舊愛為情敵「牽線」生悶氣
NBA／火箭送走「家暴男」小波特 雷霆拿2次輪籤後立即裁人

NBA／火箭送走「家暴男」小波特 雷霆拿2次輪籤後立即裁人
參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰